İSTANBUL, (DHA)- BAHÇECİ Ankara Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Özyer, embriyo transferi sonrası dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Özyer, 'Tüp bebek tedavisinin en kritik ve bir o kadar da en heyecanlı aşamalarından biri embriyo transfer işlemidir. Embriyonun rahme transfer edilmesinden gebelik testi yapılacak güne kadar geçen süreçte çiftler tutunmanın gerçekleşmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ederler. Çiftler embriyo transferinden sonra işlemin yapıldığı klinikte yaklaşık yarım saat kadar istirahat edip sonrasında evlerine gidebilir. Şehir dışından gelen çiftlerin ise transfer sonrasında 2-3 saatlik mesafelere yolculuk etmesinde sakınca yoktur. Transferin ardından günlük hayattan tamamen kopmaya ve sürekli olarak yatmaya gerek yoktur' dedi.

Prof. Dr. Özyer, 'Embriyo transferinden sonra sürekli uzanmak embriyonun tutunmasına yardımcı olacak bir hareket değildir. Tüm gün hareketsiz kalmak yerine günlük aktivitelere kontrollü bir şekilde devam edilebilir, kısa yürüyüşler yapılabilir. Transferin ardından günleri yatakta geçirmenin gebelik şansını artırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Tabi ki ağır kaldırmak, bedeni zorlayacak şekilde yoğun tempolu spor yapmak ya da zıplamaktan kaçınmak gerekir. Bunların dışında yapılacak hafif yürüyüş ya da meditasyon gibi aktiviteler ise sürecin beraberinde getirmiş olduğu stres faktörünü de ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır' ifadelerini kullandı.

'DOKTORUN ÖNERDİĞİ İLAÇLAR EKSİKSİZ VE DÜZENLİ KULLANILMALI'

Progesteron başta olmak üzere transfer sonrası verilen ilaçların düzenli olarak kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özyer, 'Anne adayının kendini iyi hissetmesi veya gebelik belirtisi yaşaması ilaçların bırakılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Hastalar bu dönemde doktorlarına danışmadan ağrı kesici, antibiyotik, ekstra takviye veya başka ilaçlar kullanmamalıdır. Kanama, şiddetli karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerin olması halinde ise zaman kaybetmeden doktorları ile iletişime geçmelidirler' diye konuştu.

'SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURULMALI'

Sosyal medyada ya da internette önerilen pek çok beslenme yönteminin anne adaylarının zaman zaman kafasını karıştırdığını aktaran Prof. Dr. Özyer, 'Transfer sonrası embriyonun tutunmasını garantileyen mucize bir besinden söz etmek mümkün değildir. Herhangi bir gıdanın gebelik şansını artırma gibi bir özelliği yoktur. Bunun yerine sağlıklı ve dengeli beslenmek, aşırı baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durarak taze sebze- meyve ile protein ağırlıklı besinleri tüketmeye özen göstermek ve bol su içmekte yarar vardır. Hem transfer sonrasında hem de gebelik boyunca asitli içecekler, kahve ve bitkisel çayların tüketilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca sigara ve alkol kesinlikle kullanılmamalı, pasif maruziyetten de kaçınılmalıdır' ifadelerini kullandı.

'SAUNA VE HAMAM GİBİ SICAK ORTAMLARDAN KAÇINILMALI'

'Transfer işleminden sonra duş alınmasında herhangi bir sakınca yoktur fakat vücut ısısını belirgin şekilde artırabilecek sauna veya hamam gibi ortamlarda bulunulmaması gerekir' diyen Prof. Dr. Özyer, 'Buna ek olarak transfer sonrasındaki günlerde yüzme de önerilmez. Buradaki konu yüzmenin fiziksel olarak gebelik ihtimalini düşüreceği değildir, vajinal bir enfeksiyona yol açmamak adına transfer sonrası gebelik testi yapılana kadar yüzmeye ara verilmesi tavsiye edilir' diye konuştu.

'GEBELİK TESTİ ERKEN YAPILMAMALI'

Transferden birkaç gün sonra hamilelik belirtileri olduğunu düşünüp evde erken dönemde gebelik testi yapılması yanıltıcı olabilir diye belirten Prof. Dr. Özyer; 'Transfer sonrasında kasık ağrısı, göğüslerde hassasiyet, hafif lekelenme gebelik belirtisi olarak düşünülmemelidir. Kullanılan hormon ilaçları da benzer nedenlere yol açabilir. Anne adayının evde defalarca test yaparak süreci daha stresli hale dönüştürmesi yerine doktorun belirlediği tarihte kan testi vermek en doğru sonucu gösterecektir' dedi.