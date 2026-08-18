Vehbi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de İbrahim Karakaş (29), kiraladığı otomobil ile gezdikten sonra arkadaşıyla pilav yemeye gitti. Anahtarı kontakta unutulan otomobil, başka bir araçla gelen maskeli şüpheli tarafından çalındı. Karataş'ın haber verdiği kiralama şirketi, otomobili uzaktan bağlantıyla durdurdu. Otomobilin bu süre içerisinde 3 araca çarptığı belirlenirken şüpheli yaya olarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Cuma günü saat 05.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakaş bir şirketten kiraladığı 34 NAB 974 plakalı otomobille arkadaşı İlker P.'yi de yanına alarak gezmeye çıktı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan pilavcının önünde duran Karakaş, anahtarı otomobilin üzerinde bırakarak restorana girdi. Bu sırada başka bir araçla gelen maskeli şüpheli, çalışır halde bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracının çalındığını fark eden Karakaş, araç kiralama şirketini arayarak durumu bildirdi. Şirket yetkilileri, sistem üzerinden araca uzaktan müdahale ederek motoru kilitledi.

KİLİTLENEN ARAÇ 3 OTOMOBİLE ÇARPTI

Motorun kilitlenmesiyle kontrolü kaybeden şüpheli, Zübeyde Hanım Mahallesi 1473. Sokak'ta park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobili sokak ortasında terk eden şüpheli, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri harekete geçti. İbrahim Karakaş'ın ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'ARKADAŞIM TAKSİYLE PEŞİNDEN GİTTİ'

Otomobilin çalınmasının ardından hemen kiralama şirketini aradığını belirten sürücü İbrahim Karakaş, 'Arkadaşlarla kapıda duruyorduk. O sırada bir beyaz araç geldi, durdu. İçinden maskeli bir adam çıktı ve bir anda araca binerek arabayı kaçırdı. Arkadaşım taksiyle peşinden gitti. Ben de o sırada kiralık şirketi arayarak, durumu bildirdim ve aracı kilitlemelerini söyledim. O sırada diğer vatandaşlar da polisi aramışlar. Konumdan arabayı bularak gittik. Arabamızı da kaza yapmış bir şekilde bulduk' dedi.

'TANIDIK BİRİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Şüphelinin son derece planlı hareket ettiğini ve kendilerini tanıyan biri olabileceğini vurgulayan Karakaş, 'Araçla büyük ihtimalle bir şey yapacaklardı. Bundan dolayı aracı kaçırdılar. Maskeli bir kişiydi, hazırlıklı planlı gelmiş. 3-4 araca çarptıktan sonra duruyor. 400-500 bin lira masraf var. Şirket uzaktan aracı kilitlediği için kaçamamış. Kazadan sonra araçtan inip yaya kaçıyor. Telefonumuz çalındı, içinde de bir miktar paramız vardı, bunları da alıp kaçmış. Pilavcıya oturmaya gelmiştik arkadaşla. İki dakikalığına araba kontakta, çalışır vaziyetteydi. Anlık gelişti her şey. Eldivenli ve maskeliydi. Bizi takip etmiş büyük ihtimal. Tanıdık birisi olduğunu düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalınan aracın sokak arasında seyir halinde olduğu, araç gözden kaybolduktan bir süre sonra şüphelinin yaya olarak kaçtığı anlar yer alıyor. (DHA)