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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sudan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'nın Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Bayraktaroğlu ve Elatta, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. (DHA)

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