Melike USLU- Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- IRAKLI 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melak Mohmood, 21 yaşındaki ev hanımı Howraa Zomılı ve 43 yaşındaki ev hanımı Nowol Aldorroji, seneler önce ortaya çıkan nörojen mesane hastalığı nedeniyle kendi başlarına idrar yapamamaya başladı. 3 genç kadın, ülkelerinde gördükleri birçok tedaviden olumlu yanıt alamadı. Yıllarca idrarlarını sonda aracılığı ile yapmak zorunda kalan 3 genç kadının bu rahatsızlığı tüm sosyal hayatlarını olumsuz etkiledi. Tedavi için İstanbul'a gelen genç kadınlara mesane pili takıldı. Seneler sonra kendi başlarına idrarlarını yapmaya başlayan genç kadınlar sağlığına kavuştu.

Irak'ta yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melak Mohmood, 43 yaşındaki ev hanımı Nowol Aldorroji ve 21 yaşındaki Howraa Zomılı, farklı nedenlerle gelişen nörojen mesane hastalığı nedeniyle yıllarca kendi başlarına idrar yapamadı. Ülkelerinde birçok sağlık merkezine başvuran ve çeşitli ameliyatlar geçirmelerine rağmen sonuç alamayan hastalar, uzun süre sonda kullanmak zorunda kaldı. Tedavi seçeneklerinin tükenmesinin ardından Irak Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye sevk edilen üç kadın hasta, Memorial Şişli Hastanesi'nde ayrıntılı değerlendirmeden geçirildi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Yanaral ve ekibi tarafından hastalara iki aşamalı sakral nöromodülasyon (mesane pili) tedavisi uygulandı. Tedavinin ardından üç hasta da yeniden normal yolla idrar yapmaya başladı. Yıllar sonra sonda kullanmadan yaşamlarına devam edebilen hastalar hem fiziksel sağlıklarına kavuştu hem de yaşam kalitelerinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

MOHMOOD: HASTALIK SADECE FİZİKSEL DEĞİL, PSİKOLOJİK OLARAK DA BENİ ÇOK YIPRATTI

Irak'ta yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Melak Mohmood, yaklaşık üç yıl önce aniden normal şekilde idrar yapamamaya başladığını belirterek, 'Yaklaşık üç yıl önce hayatım bir anda değişti. Aniden normal şekilde idrar yapamamaya başladım. Bu nedenle ülkemde birçok doktora başvurdum. Uzun bir süre idrarımı yapabilmek için sonda kullanmak zorunda kaldım. Bu hastalık sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da beni çok yıprattı. Yaşam kalitem düştü ve sosyal hayatım olumsuz etkilendi. Bu süreçte birçok ameliyat geçirdim, ancak ne yazık ki hiçbirinden başarılı bir sonuç alamadım. Daha sonra Irak Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tedavi için İstanbul'a gönderildim. Burada gerekli muayeneler ve tetkikler yapıldıktan sonra mesaneye pil (sakral nöromodülasyon) ameliyatı oldum. Şükürler olsun ki ameliyatım başarılı geçti ve artık yeniden normal şekilde idrar yapabiliyorum. Bu benim için yeniden hayata başlamak gibi oldu' dedi.

ALDORROJI: YENİDEN NORMAL ŞEKİLDE İDRAR YAPABİLİYORUM

Irak'ta yaşayan 43 yaşındaki ev hanımı Nowol Aldorroji, normal şekilde idrar yapamamaya başladığını belirterek, 'Ülkemde birçok doktora başvurdum. Uzun bir süre idrarımı yapabilmek için sonda kullanmak zorunda kaldım. Daha sonra Irak Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tedavi için İstanbul'a, gönderildim. Burada gerekli muayeneler ve tetkikler yapıldıktan sonra mesaneye pil (sakral nöromodülasyon) ameliyatı oldum. Şükürler olsun ki ameliyatım başarılı geçti ve artık yeniden normal şekilde idrar yapabiliyorum. Başta Prof. Dr. Fatih Yanaral olmak üzere bana emek veren tüm doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına içten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

ZOMILI: AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ VE ŞU ANDA ÇOK MEMNUNUM

Üç yıl önce mesanesinde ciddi bir sorun başladığını ve idrarını kendiliğinden yapamaz hale geldiğini belirten 21 yaşındaki Howraa Zomılı ise, 'Üç yıl önce mesanemde ciddi bir sorun başladı ve idrarımı kendiliğimden yapamaz hale geldim. Bu süreçte birçok doktora başvurdum ancak herhangi bir sonuç alamadım ve nedeni bulamadılar. Daha sonra bizim ülkede bulunan Sağlık Bakanlık tarafından, mesane sinir uyarı cihazına ihtiyaç duyduğum için Türkiye'ye sevk edildim. Bu cihaz Irak'ta bulunmamaktadır. Prof. Dr. Fatih Yanaral tarafından ameliyat oldum. Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda çok memnunum' diye konuştu.

ZOMILI: TÜM SAĞLIK EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Irak'ta hemşire teknisyeni olarak görev yapan 47 yaşındaki Basım Zomılı, kızı 21 yaşındaki Howraa Zomılı'nın yaklaşık üç yıl önce mesanesinde ciddi bir sorun başladığını ve idrarını kendiliğinden yapamaz hale geldiğini belirterek, 'Kızım Howraa Zomılı, 21 yaşında. Irak'tan buraya geldik. Üç yıl önce mesanesinde ciddi bir sorun başladı ve idrarını kendiliğinden yapamaz hale geldi. Bu süreçte birçok doktora başvurduk ancak herhangi bir sonuç alamadık ve nedeni bulamadılar. Daha sonra bizim ülkede bulunan Sağlık Bakanlık tarafından, mesane sinir uyarı cihazına ihtiyaç duyduğu için Türkiye'ye sevk edildik. Bu cihaz Irak'ta bulunmamaktadır. Prof. Dr. Fatih Yanaral tarafından ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçti ve kızım sağlığına kavuştu şimdi kendisi idrar yapabiliyor' dedi.

PROF. DR. YANARAL: İDRAR YAPMA EYLEMİ ASLINDA OLDUKÇA KARMAŞIK BİR SÜREÇTİR

Nörojen mesanenin idrar torbasının sinir iletiminin bozulmasına bağlı gelişen bir rahatsızlık olduğunu belirten Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Yanaral, 'Normal şartlarda farkında olmadan gerçekleştirdiğimiz idrar yapma eylemi aslında oldukça karmaşık bir süreçtir. Nörojen mesane ise bu sistemi kontrol eden sinirlerin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. Hastalık doğuştan omuriliği etkileyen rahatsızlıklara bağlı gelişebileceği gibi trafik kazaları, yüksekten düşme gibi travmaların, viral enfeksiyonların veya bel fıtığı gibi omuriliğe yönelik ameliyatların ardından da görülebilir' diye konuştu.

'YAŞAM KALİTESİ CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜYOR'

Nörojen mesane hastalarının önemli bir bölümünün yaşamını sonda ile sürdürmek zorunda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Yanaral, 'Bu hastaların bir kısmı kalıcı sonda, bir kısmı ise günde 5-6 kez kendilerine sonda takarak mesanelerini boşaltıyor. Bu durum yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Bazı hastalar sonda kullanmak istemediği için böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalabiliyor' dedi.

'ELEKTROT ARACILIĞIYLA MESANEYE GİDEN SİNİRLERE ELEKTRİK UYARISI VERİYORUZ'

Tedavide sakral nöromodülasyon yöntemini uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Yanaral, 'Kuyruk sokumu bölgesinden yerleştirdiğimiz elektrot aracılığıyla mesaneye giden sinirlere elektrik uyarısı veriyoruz. Bu sayede yeterince kasılamayan mesane yeniden fonksiyon kazanabiliyor ve hastalar normal yolla idrar yapabilir hale geliyor' ifadelerini kullandı.

Tedavinin iki aşamadan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Yanaral, 'İlk aşamada elektrot yerleştiriliyor ve 1-2 haftalık test süreci uygulanıyor. Bu süreçte şikayetlerin tamamen ortadan kalkması ya da en az yüzde 50 azalması durumunda tedaviyi başarılı kabul ediyoruz. Ardından ikinci aşamada geçici sistemi çıkararak cilt altına kalıcı pil yerleştiriyoruz. Böylece hastalar vücut dışında herhangi bir cihaz olmadan günlük yaşamlarını sürdürebiliyor' dedi.

'BUGÜN ÜÇ HASTAMIZ DA NORMAL YOLLA İDRAR YAPABİLİYOR'

Tedavi edilen üç Iraklı hastanın sağlıklarına kavuştuğunu dile getiren Prof. Dr. Yanaral, 'Hastalarımızdan ikisi geçirdikleri viral enfeksiyonlar sonrası, biri ise bel fıtığı ameliyatının ardından idrarını yapamaz hale gelmişti. Üçü de kendi başına idrar yapamıyor, kimi günde altı kez sonda kullanıyor, kimi ise kalıcı sondayla yaşamını sürdürüyordu. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından hastalar bize yönlendirildi. Gerekli değerlendirme ve tetkiklerin ardından sakral nöromodülasyon tedavisini uyguladık. Bugün üç hastamız da normal yolla idrar yapabiliyor. Sağlıklarına kavuşmaları ve yüzlerindeki mutluluk hepimizi gururlandırıyor' diye konuştu.

'TEDAVİYE NE KADAR ERKEN BAŞLANIRSA BAŞARI ORANI DA O KADAR YÜKSEK OLUYOR'

İdrar problemi yaşayan hastaların tedavi seçeneklerini araştırmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yanaral, 'Bu tedavi ülkemizde henüz çok fazla merkezde uygulanmıyor. Özellikle ömür boyu sonda kullanması gerektiği söylenen hastaların bu yöntem hakkında bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Çünkü tedaviye ne kadar erken başlanırsa başarı oranı da o kadar yüksek oluyor' dedi.