İSTANBUL, (DHA)- AŞIRI egzersiz ve yanlış uygulanan tedaviler nedeniyle diz ağrılarıyla mücadele eden 75 yaşındaki Mükerrem Maden, uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.Hastanın durumu hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, 'Ultrason ile değerlendirmemizde diz ekleminde, hem ön taraftaki eklem aralığında hem de dizin arkasında 'Baker kisti' dediğimiz sıvı kese olduğunu tespit ettik. Diz ekleminin arkasında bulunan bu kistin ciddi bir hacme ulaştığını tespit ettik. Eğer orada bir ödem, sıvı artışı varsa, tedavi için bunu mutlaka boşaltmak gerekir' dedi.

Bodrum'da yaşayan 75 yaşındaki Mükerrem Maden, aşırı egzersiz ve yanlış tedavi nedeniyle diz ağrılarıyla zorlu günler yaşadı. Maden, dizindeki şiddetli ağrı ve şişlikler için gittiği merkezlerde çare bulamadı. Son olarak Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak tarafından uygulanan detaylı muayene ve tedavi süreciyle hasta iyileşti. Dr. Özkoçak, bu tür eklem rahatsızlıkları olan hastaların geç kalmadan doğru merkezlere başvurmasının önemine dikkat çekti. Tedavilerde; ultrason, MR, röntgen gibi görüntüleme yöntemleriyle en doğru tanıya ulaşmanın, basamaklı tedavi planı yaparken başarının anahtarı olduğu belirtti.

'GÖKHAN HOCA SİHİRLİ ELLERİYLE DİZİMİN ARKASINDAKİ BÜYÜK ŞİŞLİĞİ VE ÖDEMİ ALDI'

Beklentisinin üzerinde hizmet aldığını ve Medipol Sağlık Grubu'ndan çok memnun olduğunu ifade eden 75 yaşındaki Mükerrem Maden, 'Spor yaparım; özellikle yüzmeyi çok severim. Yazın mutlaka yüzerim ve egzersizi hiç ihmal etmem. Fazla spor yapmamdan dolayı da dizimi biraz incittim. Aslında soruna biraz da kendim sebep oldum. Yürümeyi çok severim. Bodrum'da yaşıyorum, ama sağlık kontrollerimiz için buraya birkaç ay geliyorum. Burada kocaman bir Medipol Hastanesi olduğunu gördüm. Kızım dizimle ilgili araştırma yapıyordu. Bodrum'da bir tedavi görmüştüm, ancak yanlış bir tedavi süreci yüzünden 7-8 ay boyunca ciddi ızdırap çektim. Dizimde ödem vardı. Kızımın araştırması sonucunda, ailemizden tanıdığımız yakın bir arkadaşı olan Gökhan Hoca'yı önerdiler. Şikâyetlerimi anlattım. Tedavimdeki önceki yanlışları Gökhan Hoca izah etti. Sol bacağım âdeta tahta bacak gibiydi ve azıcık yürümeme rağmen sabaha kadar ızdırap çekiyordum. Gökhan Hoca sihirli elleriyle dizimin arkasındaki büyük şişliği ve ödemi aldı. Sonra, kendi tabiriyle 'bataklığı kurutma' misali, oradaki sıvıyı kurutmaya yönelik bir ilaç uyguladı. Elleri dert görmesin; çok iyiyim artık. Beklentimin de üstünde bir hizmet aldım, hem hastaneden hem de Gökhan Hoca'dan çok memnunum' diye konuştu.

'DOĞRU TANI ETKILI BIR TEDAVININ ASIL ANAHTARI'

Dizdeki problemlerin doğru tanıyla ancak tedavi edilebileceğini dile getiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, 'Diz eklemi, aslında diğer eklemlere göre daha sık yaralanabilen bir eklemdir. Daha çok genç yaşlarda, spor yaralanmaları sonucunda çapraz bağ problemleri, menisküs yaralanmaları, bağ ve tendon hasarlarına rastlıyoruz. Yaş alma ile birlikte ise osteoartrit dediğimiz eklem kireçlenmesine bağlı şikayetler ön plana çıkıyor. Burada önceliğimiz mutlaka doğru tanıyı koymaktır. Eğer bağ yaralanmaları söz konusuysa rehabilitasyon ve tedavi yaklaşımımız farklıdır; eğer kireçlenmeye bağlı bir sorun varsa fizik tedavi yöntemleri ve bazı enjeksiyon teknikleri önem kazanır' dedi.

'DİZ EKLEMİNDE ÖDEM SIVISI VARSA BOŞALTMAK GEREKİR'

Mükerrem Maden'in dizindeki sıvıyı ultrason eşliğinde boşalttıklarını belirten Dr. Özkoçak, 'Hastamız diz ağrısı şikâyetiyle başka merkezlerde de değerlendirilmiş, enjeksiyon tedavileri uygulanmış ancak bir fayda görememiş. Bu nedenle bize başvurdu. Ultrason ile değerlendirmemizde diz ekleminde, hem ön taraftaki eklem aralığında hem de dizin arkasında 'Baker kisti' dediğimiz sıvı kese olduğunu tespit ettik. Röntgen filmlerini inceledik,orta evre kireçlenme olduğunu gördük. Bir eklem kireçlenmesi mevcut olsa da diz ekleminin arkasında bulunan bu kistin ciddi bir hacme ulaştığını tespit ettik. Hastamızla durumu paylaştık. Eğer orada bir ödem, sıvı artışı varsa, tedavi için bunu mutlaka boşaltmak gerekir. Tabii ki bu süreçte soğuk uygulamalar ve ödem giderici ilaç tedavileri de öncelikli olarak denenir ve destek amaçlı kullanılır. Ancak kist çok ciddi hacimde olduğunda ultrason altında iğnenin nereye gittiğini görerek sıvıyı rahatlıkla boşaltabiliyoruz. Bu hem güvenli hem de çok daha etkin bir yöntem oluyor. Baker kistindeki sıvıyı boşalttıktan sonra oraya ödem ve ağrı giderici ilaç enjeksiyonu yaptık' ifadelerini kullandı.

'HER DİZE ENJEKSİYON YAPILMAK ZORUNDA DEĞİL'

Tedavi sürecinde hiyalüronik asit ve peptid içerikli ilaç enjeksiyonu ile dizdeki kayganlığı artırmayı amaçladıklarını söyleyen Dr. Özkoçak, 'Tedavi sürecinde, diz ekleminde kayganlığı sağlayan bu proteinlerin uygulaması önemlidir. Yaş aldıkça vücudumuz bu maddeyi yeterli düzeyde üretemez. 'Hiyalüronik asit' dediğimiz enjeksiyon yöntemiyle diz eklemindeki kayganlığı artırmayı amaçlarız. Kişinin kendi kanından elde edilen PRP (trombositten zengin plazma) adı verilen yöntemle, büyüme faktörleri sayesinde onarımı destekleyici bir tedavi uygulanabilir. Bunların hepsinin farklı etkileri vardır. O yüzden 'Hangi dize hangi enjeksiyon yapılmalı?' sorusu çok önemlidir. Ayrıca her dize enjeksiyon yapılmak zorunda değildir; bu noktada dikkatli olmak gerekir' dedi.

'HASTANIN DETAYLI DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Daha yeni ve güncel tedaviler arasında kök hücre ve 'eksozom' olarak adlandırılan yöntemler bulunduğunu belirtem Özkoçak, 'Eksozomlar, 'protein kesecikleri' olarak ifade edilebilir; göbek kordon jelinden elde edilir ve vücutta onarım etkisi sağlayan haberleşme proteinlerini içerir. Dolayısıyla bu enjeksiyonlar, onarım sürecine ciddi katkı sağlayabilir. Bu nedenle, mutlaka hastanın detaylı değerlendirilmesi - röntgeninin, gerekiyorsa MR'ının çekilmesi ve mümkünse ultrasonla incelenmesi- sonrasında hangi tedavinin doğru olduğuna karar verip basamaklı bir tedavi yöntemi seçmek gerekir' ifadelerini kullandı.