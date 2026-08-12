ANKARA, (DHA) - ANADOLU Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerini buldu. Kanal D'nin reyting rekortmeni yapımı Uzak Şehir 'Yılın Dizisi' seçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı ile yapımcı Kerem Çatay, başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'ya ödül takdim etti.

İLK İKİ SEZONUYLA REKORLAR KIRDI

Kanal D'de yayınlanan ve ilk iki sezonunda reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in onur gecesi. Üçüncü sezonu için yakında sete çıkmaya hazırlanan dizi, Türkiye Basın Federasyonu tarafından 11'incisi düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri'nde 'Yılın Dizisi' ünvanının sahibi oldu. Çekimlerin gerçekleştirildiği Mardin'e sağladığı turizm katkısıyla da dikkat çeken Uzak Şehir ekibi adına ödülü Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, başrol oyuncuları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba ve yapımcı Kerem Çatay aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takdim etti.

MARDİN'İ BAŞKA BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜRDÜ

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Uzak Şehir'in ödül almasıyla ilgili yaptığı konuşmada gururlu olduklarını ifade etti: Uzak Şehir, iki senedir Türk televizyonuna damga vuran bir dizi. Tüm dünya tarafından takip edilen bir dizi. Amerika'dan, Avrupa'dan, her yerden Uzak Şehir'in setine, Mardin'e insanlar oluk oluk akıyor. Bu da bize gurur veriyor. Mardin'i başka bir şehir haline dönüştürdü.

150'DEN FAZLA ÜLKEDE TÜRKİYE'Yİ TANITIYOR

Kanal D Drama Direktörü Gökhan Yıldız da törene katıldı. Uzak Şehir'i yayınlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dizinin Türkiye sınırlarını aşan başarısına dikkat çeken Yıldız, Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Türk dizilerinin 150'den fazla ülkede izleyiciyle buluştuğunu vurgulayan Yıldız, Uzak Şehir'in de bu güçlü tanıtımın lokomotiflerinden biri olduğunu söyledi.

DEMİRÖREN MEDYA'NIN GURUR GECESİ

Anadolu Medya Ödülleri'nde Demirören Medya üç farklı kategoride ödüle layık görüldü. Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir 'Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni' seçildi. Uzak Şehir 'Yılın Dizisi', CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy 'Yılın Diplomasi Muhabiri' ödülleriyle geceden ayrıldı.