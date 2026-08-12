ANKARA, (DHA)- ASELSAN tarafından geliştirilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD, Türkiye'nin Denizaltı Savunma Harbi (DSH) kabiliyetlerini güçlendiren bütünleşik bir çözüm sunuyor. ASELBUOY P, su altı tehditlerinin tespitine yönelik pasif akustik algılama kabiliyeti sağlarken, ASELBUOY POD Sonobuoyların farklı hava platformlarından güvenli ve etkin şekilde bırakılmasına imkan tanıyor. Bu iki sistemin birlikte kullanımıyla özellikle insansız hava platformlarına denizaltı tehditlerine karşı etkin bir Denizaltı Savunma Harbi yeteneği kazandırılıyor.

ASELBUOY P, Deniz Karakol Uçakları, İHA, helikopter gibi farklı platformlardan bırakılabiliyor. Görev bölgesine bırakıldıktan sonra hassas su altı sensörü ile akustik ortamı dinleyerek denizaltıları tespit edip ilgili bilgileri su yüzeyinde bulunan şamandıra içerisindeki haberleşme sistemi üzerinden gerçek zamanlı olarak hava ve su üstü platformlarına aktarıyor. Böylece operasyonel unsurların su altındaki tehditlere ilişkin akustik durumsal farkındalığının arttırılmasına katkı sağlıyor. ASELBUOY POD, Sonobuoyların İHA platformlarına entegrasyonu için geliştirilmiş modüler bir atıcı sistem. Bu sistemler Sonobuoyların güvenli, kontrollü ve görev gereksinimlerine uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor. Farklı platformlara uyarlanabilen yapısıyla görev ihtiyaçlarına göre kullanılabilen ASELBUOY POD, farklı Sonobuoy tiplerinin bırakılmasına da imkan sağlayarak operasyonel esneklik sunuyor.

ASELSAN'ın yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen ASELBUOY P ve POD, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi alanındaki kabiliyetlerini güçlendiriyor. Farklı hava platformlarında kullanılabilen bu çözüm ailesinin, Mavi Vatan'ın güvenliğine katkı sağlarken Türkiye'nin su altı teknolojilerindeki yetkinliğini de ileriye taşıması hedefleniyor.