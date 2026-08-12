Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hem bal üretimi hem de uluslararası standartlarda bal analizi yapılıyor. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 30 kovanla başladıkları arıcılık faaliyetlerini 250 kovana çıkardıklarını ayrıca TÜRKAK tarafından 8 parametrede uluslararası düzeyde akredite edilen laboratuvarlarında Bitlis balının yanı sıra bölgedeki diğer balların da analizlerini yapabildiklerini söyledi.

Geçen yıl coğrafi işaret alan Bitlis balının kalite değerini bilimsel verilerle ortaya koymayı hedefleyen üniversite, üretim ile laboratuvar çalışmalarını aynı merkezde buluşturarak arıcılıkta örnek bir model oluşturdu. Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde fenni kovan ve kara kovan bal üretimi yapılırken, merkezde ana arı üretimi çalışmaları da yürütülüyor. Bu yılın ilk bal hasadının gerçekleştirildiği merkezde, üretilen balların kalite analizleri de Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 8 parametrede uluslararası düzeyde akredite edilen İleri Araştırma Laboratuvarı'nda yapılıyor.

'BİTLİS BALININ KALİTESİNİ BİLİMSEL OLARAK ORTAYA KOYUYORUZ'

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki bal hasadına katılarak üretim ve yaptıkları analizlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Elmastaş, Bitlis balının önemli ekonomik değer olduğunu belirterek, 'Bu yılın ilk hasadını arı işletmemizde gerçekleştirdik. Bitlis balı geçtiğimiz yıl coğrafi işaret aldı. Biz de üniversite olarak Bitlis balının kalitesine yönelik bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca laboratuvarımız TÜRKAK tarafından 8 parametrede uluslararası düzeyde akredite edildi. Böylece bal analiz laboratuvarımız, Bitlis balının yanı sıra bölgedeki diğer balların da analizlerini gerçekleştirebilecek bir yapıya kavuştu. Hem Bitlis'teki hem de bölgedeki bal üreticilerimizi analizler için laboratuvarımıza bekliyoruz' dedi.

Arıcılık çalışmalarına yaklaşık 30 kovanla başladıklarını ve bugün 250 kovana ulaştıklarını da kaydeden Prof. Dr. Elmastaş, 'Temel amacımız Bitlis balının kalitesini bilimsel olarak ortaya koymak, üreticilerimize yol göstermek ve onlara destek olmaktır. Bu yıl kendi ana arımızı da üretmeye başladık. Önümüzdeki dönemde üreticilerimize ana arı desteği sunmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

'ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SONUÇLAR SUNUYORUZ'

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dilara Başak Dereli ise uzun ve titiz çalışmaların ardından laboratuvarın TÜRKAK tarafından akredite edildiğini belirterek, 'Balda kalite ve tağşişin belirlenmesi açısından önemli olan 8 farklı parametrede analiz hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip analiz sonuçları verebiliyoruz. Türkiye'nin tamamına uluslararası standartlarda geçerli analiz sonuçlarımızla hizmet verebilecek olmak bizim için önemli bir gurur kaynağı. Üreticilerimizin ballarının kalite analizlerini yaptırabilmeleri açısından güçlü bir altyapı oluşturduk' dedi. (DHA)