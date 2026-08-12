Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da turizmci Recep Yavuz, bugün yaşanacak tam Güneş tutulmasının, en iyi gözleneceği yerlerden İspanya'ya yaklaşık 447 bin ilave ziyaretçi ve 342 milyon avroluk ek turizm geliri sağlayacağını açıkladı. Yavuz, '1,5 dakikalık karanlık, otellerde dolulukları yüzde 100'e, bazı gecelik fiyatları ise 900 avroya taşıdı' dedi.

Turizmci Recep Yavuz, turizmin ürün repertuvarını artık yalnızca tarih, kültür, deniz ve gastronominin belirlemediğini, doğanın döngüleri ve gökyüzündeki nadir olayların da yüz binlerce insanı yola çıkaran başlı başına seyahat nedenlerine dönüştüğünü aktardı. Yavuz, 'Japonya'nın kiraz çiçekleri, Mallorca'nın badem bahçeleri, İtalya'daki volkanik hareketlilik ve seyrek görülen güneş tutulmaları, doğru zamanda doğru hikayeyle sunulduğunda güçlü birer turizm ürünü olabiliyor' dedi.

'AY'IN GÖLGESİ, İSPANYA'NIN ÜZERİNDEN GEÇECEK'

Bunun Türkiye açısından unutulmaz örneklerinden birinin 29 Mart 2006'daki tam güneş tutulması olduğunu kaydeden Yavuz, 'Manavgat'ta ve Konya Obruk Gölü çevresinde düzenlediğimiz etkinliklerle yüzlerce yabancı ziyaretçiyi Türkiye'ye getirmiştik. İnsanlar birkaç dakikalık gökyüzü olayı için binlerce kilometre yol katetmişti. Aradan 20 yıl geçti. Bu kez Ay'ın gölgesi, İspanya'nın üzerinden geçecek. Zaten güçlü seyreden yaz sezonu, tarihi tutulmanın yarattığı olağanüstü taleple yeni bir zirve görecek' diye konuştu.

447 BİN İLAVE ZİYARETÇİ

İspanya Ekonomi Bakanlığı kaynaklı tahminlere göre bu akşam yaşanacak tam güneş tutulmasının, 10-16 Ağustos haftasında ülkeye 446 bin 700 ilave ziyaretçi getireceğini söyleyen Yavuz, 'Bu sayının yaklaşık 164 binini yabancılar, 282 binini ise ülke içinde seyahat eden İspanyollar oluşturacak. Tutulmanın yaratacağı ilave turizm harcaması 342 milyon avro, toplam ekonomik etkisi 347,6 milyon avro olarak hesaplanıyor. Yabancı ziyaretçilerin yaklaşık 247 milyon avro, yerli ziyaretçilerin 95 milyon avro harcaması bekleniyor. Sayı bakımından yerli gezginler önde olsa da gelirin büyük bölümü uluslararası pazardan gelecek. Ağustos ayı otel rezervasyonları, İspanya genelinde geçen yıla göre yüzde 17,8 arttı. 10-16 Ağustos haftasındaki planlı uçak koltuğu kapasitesi de yüzde 7,9 yükseldi. Bunlar tutulma öncesinde hazırlanan tahminler; kesin bilanço sezon sonunda görülecek. Fakat talebin daha şimdiden konaklama piyasasına yansıdığı açık' dedi.

OOTELLERDE 'TUTULMA' TARİFESİ

Tutulmanın tam izleneceği hat üzerindeki konaklama tesislerinin haftalar öncesinden dolduğunu dile getiren Yavuz, 'Asturias'ta tutulma günü otel doluluğu yüzde 98'e ulaştı; bazı tesislerde boş oda kalmadı. SiteMinder verilerine göre; bölgede rezervasyon hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 76, ortalama fiyatlar ise yüzde 85 arttı. A Coruna'da rezervasyonlar yüzde 65, fiyatlar yüzde 41, Palma'da rezervasyonlar yüzde 75, fiyatlar yüzde 24 arttı. Valencia'da rezervasyon artışı yüzde 75 olurken, fiyatlar yalnızca yüzde 6 yükseldi. Zaragoza'da doluluğun yüzde 93'e yaklaşması bekleniyor. En çarpıcı tablo, yatak kapasitesi kısıtlı iç bölgelerde görüldü. El Pais'in Booking.com'daki 5 bin 574 tesisi 90 gün boyunca izlediği araştırmaya göre; Soria'da iki kişilik odanın medyan fiyatı 116 avrodan 879 avroya, León'da ise 59 avrodan 445 avroya çıktı. Soria'daki bazı oteller 700-900 avro isterken, apart dairelerde 1000 avronun üzerinde rakamlar görüldü' diye konuştu.

TUTULMA 1,5 DAKİKA SÜRECEK

Gökyüzündeki karanlığın 1,5 dakika süreceğini, turizmde yarattığı hareketin karşılığınınsa yüz milyonlarca avro olacağını anlatan Yavuz, 'Tutulma hattındaki tesislerin yüzde 70'i fiyat artırdı. Temmuz sonunda tutulma gecesi, bir hafta öncesinden ortalama yüzde 120 pahalıydı. Güçlü talep gelir yönetimi için fırsat; ancak fiyatların 900 avroya ulaşması, destinasyonlarda fırsatçılık algısı ve uzun vadeli itibar riski yaratıyor. Tutulmanın en değerli sonucu, ziyaretçileri klasik kıyı destinasyonlarından iç ve kırsal bölgelere yönlendirmesi oldu. Soria, Burgos, León ve Teruel gibi şehirler; ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Japonya ve Çin'den gelen astronomi meraklılarını ağırlıyor. Bazı yabancı gruplar rezervasyonlarını 1, hatta 2 yıl önceden yaptı. İspanya'nın yıllardır üzerinde çalıştığı turizmi ülke geneline yayma hedefi, bir doğa olayı sayesinde somutlaştı' dedi.

ŞİMDİ GÖZLER ANTALYA'DA

Kültür turları, gastronomi, müzeler, kırsal deneyimler ve yerel etkinlikler eklenerek 1,5 dakikalık gökyüzü olayının 3-4 gecelik bir seyahat programına dönüştürülebileceğine dikkati çeken Yavuz, Antalya'da düzenlenecek Uzay Kongresi için de şu önerilerde bulundu:

'İspanya örneği, Türkiye için sonbahara uzanan güncel bir geçiş de sunuyor. Antalya, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ev sahipliği yapacak. Dünyanın önde gelen uzay ajanslarını, bilim insanlarını, araştırmacıları, sektör temsilcilerini ve girişimcileri buluşturan kongre, tarihinde ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Etkinliğe, Türk Uzay Ajansı ev sahipliği, SAHA İstanbul ise ortak ev sahipliği yapacak. 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasıyla gerçekleştirilecek kongre, Antalya için yalnızca bilimsel bir toplantı değil, güçlü bir kongre ve tanıtım fırsatı. İspanya'nın güneş tutulmasını turizm hareketine dönüştürmesi gibi Antalya da kongreyi salonların dışına taşıyabilir. Halka açık gökyüzü gözlemleri, öğrencilerle buluşmalar, astronomi etkinlikleri ve Perge, Aspendos, Kaleiçi gibi değerlerle birleştirilecek özel programlar; kongre katılımcılarının kentte daha uzun kalmasına ve Antalya'nın bilim turizmiyle anılmasına katkı sağlayabilir.' (DHA)