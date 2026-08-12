Salih KESKİN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)- BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkarak Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen ve dün Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Filistin Konvoyu, Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Basın açıklaması yapan Filistin Konvoyu Koordinatörü Ali Cengiz, 'Son derece barışçıl, uluslararası kurallara uyan ve iki aydır Irak makamlarıyla sürekli diplomatik iletişim halinde olan konvoyumuzun bu şekilde durdurulması kabul edilemez' dedi.

Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcisini bir araya getiren 'Filistin Konvoyu', Batı Şeria'ya ulaşmak üzere 24 Temmuz'da Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıktı. Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan konvoy; İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin'in ardından Şırnak'a geldi. Midyat, İdil, Cizre ve Silopi güzergahını takip eden konvoy, dün Habur Sınır Kapısı'na ulaştı. Silopi'de Şırnak İl Özel İdaresi'ne ait TIR parkında konaklayan aktivistler, burada namaz kılıp yemek yedi ve bir süre dinlendi. Aktivistler, daha sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a geçmek üzere sınır bölgesine hareket etti. Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan konvoya, Irak'a ait İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndan izin verilmedi.

'KONVOYUN DURDURULMASI KABUL EDİLEMEZ'

Filistin Konvoyu Koordinatörü Başkanı Ali Cengiz, konu ile ilgili olarak, 'Son derece barışçıl, uluslararası kurallara uyan ve iki aydır Irak makamlarıyla sürekli diplomatik iletişim halinde olan konvoyun bu şekilde durdurulması kabul edilemez. 25 Temmuz'da Bosna'dan yola çıkan konvoyumuz, bugün itibarıyla 5'inci ülke sınırına gelmiştir. Şimdiye kadar geçtiğimiz 4 ülkeyi uluslararası hukuka uygun olarak, tamamen barışçıl, sivil ve şiddetsiz bir şekilde geçtik ve hiçbir engellemeye maruz kalmadı. Ancak dün itibarıyla Irak sınırında konvoyumuz, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durdurulmuştur. Bununla ilgili net bir cevap alamadık. Çünkü konvoyumuzun durdurulmasına gerekçe gösterilen herhangi bir neden yok. Son derece barışçıl, uluslararası kurallara uyan ve iki aydır Irak makamlarıyla sürekli diplomatik iletişim halinde olan konvoyumuzun bu şekilde durdurulması kabul edilemez' dedi.

'AŞIRI SICAKTAN KAYNAKLI SAĞLIK SORUNLARI OLUŞMASI MÜMKÜNDÜR'

Sıcak hava şartları nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunları göz önünde bulundurularak, bu sorunun bir an önce çözülmesi için kamuoyuna çağrıda bulunan Cengiz, 'Irak halkının ve hükümetinin Filistin davasına olan inancına inanıyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini, burada aşırı sıcaklar altında bekleyen çocuklarımızın, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın bulunduğunu, bu koşullarda sağlık sorunları yaşanabileceğini tüm özgür dünyaya duyuruyoruz. Sağlık sorunlarının aşırı sıcaktan kaynaklı oluşması mümkündür. Konvoyumuzun yolunun bir an önce açılmasını ve hedefimiz olan Batı Şeria'ya ulaşmasını istiyoruz. Bu konuda tüm ilgili yönetimlerden, çalışanlardan ve ülke temsilcilerinden destek beklediğimizi, halklarımızın da bizim arkamızda durmasını ve bu konuyu gündemde tutmalarını talep ediyoruz' diye konuştu. (DHA)

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