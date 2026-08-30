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Araştırmalarda; şüphelinin Birleşik Krallık'taki adresinde daha önce gerçekleştirilen aramalarda, paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği, M:A:K.'nın adreste bulunamaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu belirlendi. Yakalanan şüphelinin, tahkikat işlemlerinin ardından gerekli işlemlerin devamı için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi. (DHA)

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek, uluslararası seviyede aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan M.A.K.'nın Türkiye'de bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, 28.08.2026 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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