Ceren KÜP - Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı'da gösteri uçuşu yaptı. Yenikapı Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, uçuşu takip etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri öncesi mehter takımı sahne aldı. Yaklaşık 30 dakika havada kalan SOLOTÜRK, gerçekleştirdiği akrobasi hareketleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri uçuşu sırasında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı havada görev aldı. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, gösteri sırasında cep telefonlarıyla görüntü aldı.

'30 AĞUSTOS BİZE DOĞUSUYLA BATISIYLA BİR MİLLET OLDUĞUMUZU HATIRLATIYOR'

Kızıyla birlikte gösteri uçuşunu izlemeye gelen Fatih Altıparmak, 'Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İstanbul Yenikapı'da güzel bir gösteri oldu. Sürekli SOLOTÜRK'ü takip ediyoruz zaten. Günümüz çok tatlı geçti. 30 Ağustos bize birliğimizi, beraberliğimizi, bu memlekette, bu ülkede doğusuyla batısıyla bir millet olduğumuzu hatırlatıyor' diye konuştu.

'BİR DAHA OLURSA YİNE GELİRİZ'

Tuana Altıparmak, 'Öncelikle çok teşekkür ediyoruz, çok güzel bir gösteriydi. Biz sonuna yetişebildik ama ona rağmen çok heyecanlandık. Bir daha olursa yine geliriz. 30 Ağustos'ta bize bu emekleri verdikleri için çok teşekkür ediyoruz, çok gurur verici bir andı' dedi.

'HER YIL İZLEMEYE GELİYORUZ'

Burcu Erzi, 'Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir gösteriydi, harikaydı. Kadıköy'den geldik, her yıl da geliyoruz izlemeye. Gemi kortejini kaçırdık ama en azından SOLOTÜRK'ü izleyelim dedik. Ailece kalabalık geldik. Oğlum da izlesin istedim. Çok etkilendik. Bütün gençlerin bence izlemesi gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'UÇAKLARIN BU KADAR YAKINDAN GEÇECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM'

Erdem Çelik, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için geldik buraya. Gerçekten güzel bir manzarayla karşılaştık. Uçakların bu kadar yakından geçeceğini beklemiyordum. Gururlandım' dedi.

'BAYRAĞIN DALGALANDIĞINI GÖRMEK GURUR VERİCİ'

Hüseyin Bulut, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Arkadaşlarımla beraber çok duygulandık. Bayrağın dalgalandığını görmek çok gurur verici bir şey' dedi. (DHA)