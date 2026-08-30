BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 500 VATANDAŞIMIZA İKRAM EDİLEN YEMEKTEN 100'DEN FAZLA VATANDAŞIMIZ ETKİLENMİŞTİR'

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi'ndeki sünnet düğününde ikram edilen yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane kaldırılan kişi sayısının 100'ü geçtiği belirtildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, '30.08.2026 tarihinde Orhaneli ilçesinde düzenlenen bir cemiyette yaklaşık 500 vatandaşımıza ikram edilen yemekten 100'den fazla vatandaşımız etkilenmiştir. Hafif semptomları bulunan bazı vatandaşlarımız hastanede tedavi altına alınmış olup, an itibari ile olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay, Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)-

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