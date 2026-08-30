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Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'yı 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

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