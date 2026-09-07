Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)- TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş yeri doktoru olan B.A., psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen S.A. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan doktor tedavi altına alınırken, şüphelinin olayın ardından sahilde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş sağlığı doktoru olan B.A. ile daha önce aynı yerde çalışan S.A., arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçağını çıkaran S.A., doktoru yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yere yığılan B.A. ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen doktor B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.A.'nın sahile gittiğini tespit etti. Sahile giden ekipler, şüphelinin bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti. Polis tarafından bulunan S.A. hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise şüphelinin üzerinde ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)