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Kaza, öğleden sonra, Artuklu ilçesi kırsal Tilkitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi. Kazada Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Artuklu ilçesinde, özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 öğrenci yaralandı.

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