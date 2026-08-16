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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 16.15 sıralarında Tire-Belevi kara yolu Çayırlı mevkisinde meydana geldi. Kıvanç Bağrıaçık idaresindeki 35 KB 1219 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında motosikletten savrulan Bağrıaçık, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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