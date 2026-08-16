Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 'Atlı Okçuluk 2026 Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları yapıldı.

Yarı final yarışları, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalara minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde farklı şehirlerden 42 sporcu katıldı. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda derece alan sporculara madalyaları teslim edildi. Birçok ilden gelen sporcular, tabla bendi ve kabak bendi yarışlarında dereceye girmek için ter döktü. Dereceye giren sporcular, madalyalarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'in ellerinden aldı.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Finali'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ve geleneksel sporları önemsediklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda başarılı olması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Destekleri için Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu tesisin Gaziantep'e kazandırılmasında onun büyük teşvikleri oldu. Biz de geleneksel sporlarımızı ilimizde yaşatmak ve gençlerimizi bu sporlarla tanıştırmak adına 86 bin 500 metrekare alan üzerine güzel bir tesis yaptık. İki gündür Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Finali'ne ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

HAKAN KAZANCI: GELENEKSEL SPORLARIMIZI ÖNEMSİYOR VE DESTEKLİYORUZ

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ise geleneksel sporların belediyeler tarafından desteklenmesinin önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun geleneksel sporlara verdiği öneme dikkat çeken Kazancı, 'Bu yarışların burada yapılmasına vesile olan Mehmet Tahmazoğlu başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim değerlerimize, bizim kültürümüze ve bizim sporlarımıza vermiş olduğu önemi ve arzuyu burada bir kez daha gördük. Bu tesis de bunlardan bir tanesi. Yaklaşık 3 sene önce açılmıştı burası. Önemli olan bu tesislerde çocuklarımıza ve gençlerimize bize ait olan değerlerin aktarılmasıdır. Biz de bunları aktarma noktasında çalışıyoruz' dedi.

Dereceye girip madalya kazanan sporcular, 24-25 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılacak finallerde yarışacak.