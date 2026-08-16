Ercan ATA - Batuhan DURNAOĞLU / ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yapılan ve iki gün süren 2'nci Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye Karakucak Milli Takımı, 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında 200 puanla şampiyon oldu. Ağır sıklette mücadele eden ve finalde Moğolistanlı Altangerel Chinbat'ı yenen Feyzullah Aktürk, karakucakta ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) faaliyet takviminde yer alan şampiyonada, 9 sıklette 33 ülkeden 165 sporcu mücadele etti. Ankara Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı'ndaki organizasyonun +90 kilo (ağır sıklet) finalinde Moğolistan'dan Altangerel Chinbat'ı yenen Feyzullah Aktürk, karakucakta üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Final müsabakasını kazanan Feyzullah, 100 bin dolar para ödülünün de sahibi oldu. Feyzullah Aktürk'ün kemerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, UWW Başkan Vekili Rodica Maria Yakşi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan birlikte takdim etti.

FEYZULLAH AKTÜRK: KIRKPINAR KEMERİ İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM

Dünya şampiyonu Feyzullah Aktürk, final müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, bu sahada üçüncü kez şampiyonluğa ulaştığına dikkati çekti. Destekçilerine ve üzerinde emeği bulunanlara teşekkür eden Feyzullah, 'Karakucakta ikinci kez dünya şampiyonu oldum. Bunun için gururluyum, mutluyum. Faaliyet programında Türkiye Şampiyonası önceliğinde sezona hazırlanıyoruz, devamında Kırkpınar, ligler ve tabii ki burayı hedefliyoruz. Çünkü bu sahayı, karakucak güreşini seviyoruz. Hem kasnak paça hem minder karışımı olduğu için bu sahada avantajımızın olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür bunu da bu sahada üç yıldır kanıtlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'da son iki yıldır finale çıkmasına rağmen kemeri kazanamayan Feyzullah, şunları kaydetti:

'Kırkpınar hayalimiz bizim, iki yıldır ucunda kalıyoruz. Nasip sahası olduğunu çok iyi anladık. O saha nasip sahası... Kemer sözünü bu sene verdim, nasip olmadı. Tüm sevenlerimi çağırdım, herkes geldi, beni yalnız bırakmadılar. Bu anlamda onları hayallerine ulaştıramadığım için, ben de hayallerime ulaşamadığım için sevenlerimden özür diliyorum. Ama şunun sözünü veriyorum, Feyzullah Aktürk o sahaya çıktığı sürece sevenleri, kendisi, çocukluk hayali için o kemeri almak için sonuna kadar mücadele edecek. Bu sene benim belki de geçirdiğim en iyi sezondu. Hala iyi devam ediyoruz. Ama Allah o sahada 'dur' dediği zaman nasibin duruyor. Nerelerden gidiyor... Elimden kayıp gitti. Onu atlatamadım, daha yeni yeni kendime geliyorum.'

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde zirvede bulunan Feyzullah, 'Ligde şu an açık ara öndeyim. Sevenlerime en azından lig şampiyonluğunu hediye etmek istiyorum. Onun için Kurtdereli ve Elmalı sahasında sonuna kadar mücadele edip lig şampiyonu olmak istiyorum' diye konuştu.

MİLLİLER, TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonada 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, takım klasmanında 200 puanla zirvede yer aldı. İran 167 puanla ikinci, Azerbaycan ise 107 puanla üçüncü oldu. Milli sporculardan Halil Gökdeniz (50-55 kilo), İsmet Çiftçi (80 kilo) ve Coşkun Keleş (85 kilo) gümüş, Harun Kılıç (90 kilo) ise bronz madalya aldı. 2'nci Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası'nda 9 sıklette toplam 326 bin dolar para ödülü dağıtıldı.

Organizasyonda sıkletlerinde dünya şampiyonluğuna ulaşan pehlivanlar şöyle:

50-55 kilo: Mahdi Mehrdad Veisi (İran)

60 kilo: Şaban Kızıltaş

65 kilo: Hamza Zopalı

70 kilo: Ferhat Kılıç

75 kilo: Fazlı Eryılmaz

80 kilo: Ali Mohammad Gholami (İran)

85 kilo: Abdollah Shahriar Sheikhazami (İran)

90 kilo: Abdulla Tsatsaev (Rusya)

+90 kilo (ağır sıklet): Feyzullah Aktürk