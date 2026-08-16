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İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Bordo-mavililer, Ferencvaros maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından şut ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

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