Nisa MİĞAL/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrisafi yurt içi hasılanın, 2026 yılı 2'nci çeyreğinde yıllık yüzde 2,3 arttığını açıkladı. Türkiye ekonomisi bu çeyrekte yüzde 2,3 oranında büyüme kaydetmiş oldu.

TÜİK, 2'nci çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre; gayrisafi yurt içi hasıla 2026 yılı 2'nci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı.

Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2026 yılı 2'nci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, 2026 yılının 2'nci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılanın 2'nci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 3,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2026 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,6 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2026 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,4, ithalatı ise yüzde 6,4 azaldı. İş gücü ödemeleri, 2026 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,7 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 38,7 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın 2'nci çeyreğinde yüzde 38,3 iken, bu oran 2026 yılı 2'nci çeyreğinde yüzde 38,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın 2'nci çeyreğinde yüzde 41,3 iken, 2026 yılı 2'nci çeyreğinde yüzde 41,6 oldu. (DHA)