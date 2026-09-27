İSTANBUL, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 Ekim'e kadar sürecek İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl da Türk Telekom'un desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor. AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde festivalin birinci gün programında Aydilge ve Resul Dindar sahne aldı. Festival, Poizi, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ ve Motive'nin canlı performanslarıyla devam edecek. Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonu'ndaki yapımların yanı sıra Türk Telekom Lounge Buluşmaları ve Yaay Fotomaraton heyecanı da festival boyunca AKM'de sanatseverleri bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin İstanbul durağı, 4 Ekim'e kadar devam ediyor. Festival boyunca Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türk Telekom'un katkılarıyla müzikten sahne sanatlarına, söyleşilerden özel etkinliklere uzanan bir programa ev sahipliği yapacak. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin ilk gün programında Aydilge ve Resul Dindar, dinleyicilerle bir araya geldi. Festival kapsamında Poizi, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ ve Motive de açık havada müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER TÜRK TELEKOM OPERA SALONU'NDA

Festival kapsamında Türk Telekom Opera Salonu, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestraları ve seçkin sahne yapımlarını ağırlamaya devam ediyor. Klasik müziğin saygın temsilcilerinden İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası (Royal Philharmonic Orchestra), solistler Liya Petrova ve Elisabeth Leonskaja eşliğinde müzikseverlerle buluştu. National Arab Orchestra'nın yanı sıra sahne prodüksiyonuyla Carmina Burana, Troya efsanesi ve Compania de Aida Gomez topluluğunun sahneleyeceği dünyaca ünlü Carmen gösterisi de seyirci karşısına çıkacak. AKM Tiyatro Salonu'nda ise Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Stanislavsky Bale Gala ve İncesaz gibi sevilen topluluklar sahne alacak.

AKM'de festival boyunca düzenlenecek Türk Telekom Lounge Buluşmaları; kültür, sanat ve teknoloji dünyasının öne çıkan isimlerini bir araya getiriyor. 28 Eylül'de Remzi Buharalı moderatörlüğünde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura sanatseverlerle buluşacak. 2 Ekim'de ise 'Yeni Teknolojilerin Yayıncılık, Dijital Sanat ve Ekosisteminde Yarattığı Dönüşüm' temalı bir söyleşi gerçekleşecek.

YAAY İLE FOTOMARATON HEYECANI VE ÖZEL FOTOĞRAF SERGİSİ

Türkiye'nin yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay sponsorluğunda düzenlenen Fotomaraton; festivalin ilk günü Türk Telekom Ana Sahne'de gerçekleşti. Yarışma kapsamında 'yarınasözümüzvar' hashtagi ile yarışmacıların çektiği fotoğraflar Yaay uygulamasına yüklenerek değerlendirmeye sunuldu. Yarışmanın kazananlarına festivalin son günü ödül verilecek. AKM'de Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenecek Yaay Fotoğraf Sergisi de 'Fotoğrafın 200. Yılı' temasıyla festival süresince sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi Programı şu şekilde:

'27 Eylül: Poizi

30 Eylül: 1'inci Ordu Bölge Komutanlığı Bando

2 Ekim: Oğuzhan Koç

3 Ekim: Derya Uluğ

4 Ekim: Motive'