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İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk haftasında Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yenen Aliağa Petkimspor maratona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı. Evinde baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Petkimspor'da 2 yıl aradan sonra takıma dönen Khyri Thomas 21 sayıyla görev yaptı. Hazırlık dönemini iyi geçirdikten sonra tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla lige de galibiyetle başlayan Aliağa ekibinde Antrenör Orhun Ene oyuncularını ve ekibini kutladı.

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