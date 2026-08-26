İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Refah Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu. Gazze'ye insani yardım girişinde yaşanan kısıtlamalara dikkat çeken Yılmaz 'Ne yazık ki Gazze'de açlık bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya devam ediyor. Gıda ve temiz suya erişim çok zor, hijyen koşulları oldukça kötü. Ateşkes sonrasında Gazze'ye günlük 600 TIR insani yardım girişi sözü verilmişti, fakat yaklaşık 100 TIR civarında giriş yapılabiliyor' dedi.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalara aralıksız devam edildiği ifade edildi. Gazze'de aşevi hizmeti ve temiz su dağıtımının yanı sıra sağlık hizmetlerine destek veren Kızılay, bölgeye yönelik insani yardım malzemelerinin önemli bir bölümünün İyilik Gemileri'yle Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden sevk edildiğini açıkladı. Yardım malzemelerinin El-Ariş'teki depolara indirildikten sonra tırlara yüklenerek sınır kapılarına doğru yola çıktığı bildirildi.

'GAZZE'Yİ UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM'

Bu kapsamda Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini takip etmek ve bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek üzere önce Mısır'ın El Ariş Limanı'nı ve Kızılay depolarını ziyaret etti. Ardından Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi ve beraberindeki heyetle Refah Sınır Kapısı'na hareket eden Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

'Türk Kızılay olarak yardımlarımızın girişini takip etmek ve yereldeki ihtiyaçlara yönelik projelerimizi görüşmek üzere buradayız. Bildiğiniz gibi insani yardıma erişimi sağlamak uluslararası insancıl hukuk gereği bir yükümlülük. Ancak ne yazık ki Gazze'de açlık bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaya devam ediyor. Gıda ve temiz suya erişim çok zor, hijyen koşulları oldukça kötü. Ateşkes sonrasında Gazze'ye günlük 600 TIR insani yardım girişi sözü verilmişti, fakat yaklaşık 100 TIR civarında giriş yapılabiliyor. İyilik Gemilerimizle bölgeye sevkini sağladığımız 160 TIR yardım malzememiz hala içeri girmeyi bekliyor.

'Biz bu nedenle Gazze içindeki delegasyonumuz ve ekiplerimiz aracılığıyla yardımlarımızı yerelden temin yoluyla sürdürüyoruz. Aşevimiz günlük 30 bin kişilik yemek, ekiplerimiz 100 ton temiz su dağıtıyor. Psikososyal destek sağlıyor, uzuv kaybı yaşayanlar için protez projesi yürütüyoruz. Dünya genelinde Gazze'ye en çok yardım yapan ülkeyiz ama yardımlar ihtiyacın altında. Bu yüzden Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım.'

YILMAZ KAHİRE'DE TEDAVİ GÖREN GAZZELİ HASTALARI ZİYARET ETTİ

Yılmaz, Mısır temasları kapsamında önceki gün Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi ile El Nas Hastanesi'nde tedavi gören Gazzeli hastaları da ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, Kahire'deki Filistin Kızılayı Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için yaklaşık 3,2 milyon TL bütçeli yeni bir hasta destek programı başlatılacağını duyurdu.