ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '26 Ağustos 1922 tarihinde benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla ve inançla başlatılan Büyük Taarruz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün ve Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanan bu büyük mücadele, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Büyük Taarruz, yalnızca askeri bir zafer değil; milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini, bağımsızlığından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum' dedi. (DHA)

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