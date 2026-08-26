Armağan ALTUN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Lara Falezleri'nde, denizdeki iki kaya arasına kurulan 30 metrelik 'slackline- denge ipi' üzerinde 2 sporcunun yaptığı yürüyüş, ilgiyle izlendi.

Antalya, sahip olduğu dağlık arazi ve falez yapısıyla, kaya tırmanışından kanyon geçişine birçok doğa sporu için doğal bir platform sağlıyor. Antalya'nın doğa sporlarına olanak tanıyan zengin coğrafyası, amatör sporcuların etkinliklerine sahne olmaya devam ediyor.

Antalya'daki farklı etkinliklerden biri de amatör sporcular Kaan Kutsal ve Burak Güneş tarafından gerçekleştirildi. İkili, Lara Falezleri'nde teknik ekipmanlar kullanarak denizdeki iki kaya arasına yaklaşık 30 metre uzunluğunda hat kurdu. Sabit bir ip yerine sürekli hareket eden hat üzerinde dengede kalmaya çalışan iki sporcunun deniz üzerindeki zorlu performansı, çevredekiler tarafından ilgiyle takip edildi. İki nokta arasına gerilmiş, yaylanabilen esnek yassı ip üzerinde denge sağlama prensibine dayanan slackline sporu, iyi seviyede güç, esneklik ve nefes kontrolü gerektiriyor. (DHA)