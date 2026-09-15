ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin temmuz ayında yıllık yüzde 3, aylık yüzde 1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,3 azaldı.

Hizmet üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,2 arttı. (DHA)