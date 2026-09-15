İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenmiş kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapan Aliağa Futbol'da liderlik sevinci yaşanıyor. Sezonun ilk haftasında Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenerek maratona başlayan sarı-siyahlılar geçen hafta da evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sıralamada 6 puan ve averajla zirveye kurulan Aliağa FK'da teknik direktör Namet Ateş değerlendirmelerde bulundu. Isparta 32 Spor karşısında oyun disiplininden kopmadıklarını belirten Ateş, 'Maçta 1-0 öne geçtik ama geriye çekilmedik. Üretmeye, bağlantılar aramaya ve oyun stilimizi sürdürmeye devam ettik' dedi.

Ligin 3'üncü haftasında cumartesi günü takipçisi Seza Çimento Elazığspor'la zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatan Namet Ateş, 'İki maç sonunda lideriz, bu bizim adımıza önemli. Bu bizim için iyi bir başlangıç ama devamı gelmeli. Isparta 32 Spor maçında oyuncularımızın oyunun içinde kalma isteği rekabet duygumuz açısında da değerli bir göstergeydi. Bu hafta Elazığ'a gideceğiz. Orada bizi yeni bir maçtan çok, çözmemiz gereken yeni bir oyun problemi bekliyor' yorumunu yaptı.