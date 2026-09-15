Cennet PORSUK-Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)-SON yıllarda hızla yaygınlaşan SUP board (ayakta kürek sörfü), doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılınca ciddi riskler barındırıyor. Bir sörf tahtası ve küreğin yettiği sporda, can yeleği ve ayak bağının kullanılması, rüzgar ve akıntının takip edilmesi hayati önem taşıyor. Türkiye Kano Federasyonu onaylı eğitimci Aysel Gizem Ağgünlü (33), herkesin can yeleği giymesinin zorunlu olduğuna dikkat çekip, 'Dalga, rüzgar, akıntı olduğu zaman suya çıkmıyoruz. Etkinlikleri de 'İptal oldu, çıkmıyoruz' diyerek iptal ediyoruz' dedi.

Su sporlarına ilgi duyanların son dönemde tercih ettiği aktivitelerden biri de SUP board. Kürekle su üzerinde yapılan spor hem bireysel hem grup halinde gerçekleşebiliyor. Katılımcılar belirlenen noktalarda buluşarak kimi zaman gün doğumuna karşı, kimi zamansa gün batımında ışıklı SUP boardlarla suya açılıyor. Düzenlenen etkinliklerde, grubun 60-70 kişiye kadar ulaştığı oluyor. SUP boarda ilk kez çıkanlar, oturarak ya da dizlerinin üzerinde dururken; dengesini sağlayabilenler, ayakta kürek çekerek ilerliyor.

DAKİKALAR İÇİNDE METRELERCE AÇIĞA SÜRÜKLÜYOR

Sporu yapmak için bir sörf tahtası ve kürek yetiyor. SUP boardı gören 'Ben de yapacağım' diyor. Ama sanal medyada yayılan akımın keyfi kadar tehlikesi de büyük. Her yaştan kişinin ilgi gösterdiği sportif aktivite, doğru bilgi ve güvenlik kuralları olmadan yapılınca ciddi riskler barındırıyor. Dakikalar içinde metrelerce açığa sürüklenmemek için kıyıdan açığa doğru esen rüzgarlarda denize çıkmamak gerekiyor. Can yeleği ve ayak bağının kullanılması, rüzgar ve akıntının takip edilmesi hayatı önem taşıyor.

'GÜVENLİ SAAT VE ROTAYI SEÇMEK ÇOK ÖNEMLİ'

2 yıldır SUP board sporu yapan Türkiye Kano Federasyonu onaylı eğitimci Aysel Gizem Ağgünlü, 'Dalga, rüzgar, akıntı olduğu zaman suya çıkmıyoruz. Etkinlikleri de 'İptal oldu, çıkmıyoruz' diyerek iptal ediyoruz. Yüzme bilmeyenler ya da bilenler fark etmeksizin kesinlikle can yeleği olmadan çıkmıyoruz. Akıntı olunca da çıkmıyoruz. Bir de rüzgar ve su koşullarını önemsemek gerekiyor. Güvenli saat ve rotayı seçmek çok önemli. İlk kez bu sporu yapacaklara ön bilgilendirme eğitimini veriyoruz. Cankurtaranımız, ilk yardım personelimiz var. Türkiye Kano Federasyonu'ndan sertifika alan eğitmenlerle eğitim veriyoruz' diye konuştu.

'EN SIK YAPILAN HATA, AYAKLARA BAKMAK'

Su sporlarına ilgisi olduğu için SUP board yapmaya başladığını söyleyen Ağgünlü, kız kardeşi ve kızını da bu spora teşvik ettiğini belirtti. Her hafta 2 gün SUP board gruplarıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Aysel Gizem Ağgünlü, 'İlk kez SUP boarda çıkanlar, en çok denge kurmakta zorlanıyorlar. Özellikle ayağa kalkma anı heyecanlı olabiliyor. Ama doğru duruşu ve kürek kullanımını gösterdiğimizde çoğu kişi kısa süre içinde kendine güvenip, rahatça ilerleyebiliyor. İsteyenler oturarak veya diz üstünde başlayıp, sonrasında ayağa kalkabiliyor. En sık yapılan hata, ayaklara bakmak ve vücudu kasmak oluyor. Oysa karşıya bakıp, dizleri hafif kırarak rahat kalınca denge çok daha kolay kuruluyor. Dışarıdan çok sakin görünse de denge, karın-bel bölgesi, bacaklar, sırt ve kollar aynı anda çalışıyor. Aynı zamanda açık havada, denizin üzerinde olmak zihinsel olarak da çok iyi geliyor. İnsanlar spor yaptığını fark etmeden hareket ediyor, sosyalleşiyor ve gerçekten dinleniyor. SUP'ın en güzel tarafı, denizi sadece kıyıdan izlemek yerine onunla gerçekten temas kurabilmek. Karadan ulaşılması zor, sakin koylara girebiliyor, tertemiz sularda yüzebiliyoruz. Denizin üzerinde kahvaltı, kahve ya da yemek molası vermek bile başlı başına farklı bir deneyim. Amacımız; denize girme keyfini daha özel, daha hareketli ve unutulmaz hale getirmek' dedi.

'KESİNLİKLE CAN YELEĞİ OLMASI LAZIM'

Grup halinde yapılan etkinliklerde katılımcıların, belirlenen rota ve güvenlik kuralları doğrultusunda hareket etmesinin önemini vurgulayan SUP board eğitmeni Aykut Gürer (37), 'İlk yaptığımız zamanlarda düşebiliyoruz. Düştüğümüzde yaşadığımız heyecan bile insana farklı bir şey katıyor. Bence herkesin denemesi gereken bir spor. Ama kesinlikle can yeleği olması lazım. 'İyi yüzme biliyorum' diyebilir ama suya düştüğünde, panik anında kendisini yönetemeyebilir. En azından can yeleği üzerinde olmalı. Boardların ayak bağları da kesinlikle takılmalı. Board kişiden uzaklaşırsa onu yakalamaya çalışırken daha fazla yorulabilir. Her yaştan kişi, SUP board yapabilir. Yüzme bilmeyenler ise antrenör, cankurtaran veya bu alanda deneyimli kişilerle suya çıkmalı' diye konuştu.

11 YAŞINDA ANNESİYLE SUYA AÇILIYOR

Annesi Aysel Gizem Ağgünlü ile denize açılan Eylül Beren Hacıoğlu (11) ise ilk kez İznik Gölü'nde SUP board yaptığını, zamanla kürek kullanmayı öğrendiğini söyledi. Suya açılırken güvenlik önlemlerine dikkat ettiğini söyleyen Hacıoğlu, 'Yapabileceğimi düşünmüyordum. Zor görünüyordu ama yaptığımda çok keyifli olduğunu gördüm. Annem bana kürek çekmeyi öğretti. Daha sonra ben de yapabildiğim için bana SUP board aldı. Şimdi grubumuz var. Annemle sürekli SUP board yapmaya çıkıyoruz. Annemden ayrılmıyorum ve çok fazla açılmıyoruz. SUP boarda çıkmadan önce can yeleğimi kesinlikle giyiyorum ve ayak bağımı takıyorum. Düşersem board benden uzaklaşmasın diye bunlara dikkat ediyorum' dedi. (DHA)