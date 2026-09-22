Zeki KARADENİZ / BALIKESİR, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin (BSL) yeni ekiplerinden Pizza Bulls Bordo Bandırma Basketbol, 2026-2027 sezonu öncesinde düzenlediği basın toplantısıyla hedeflerini, salon yatırımlarını ve projelerini kamuoyuna duyurdu.

Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Pizza Bulls Bordo Bandırma Basketbol, yeni sezon öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kulübün sportif hedefleri, altyapı çalışmaları ve tesisleşme hamleleri paylaşıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan İcra Kurulu Basın Sözcüsü Halil Yırtımcı, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluk ve Süper Lig'e yükselme sürecini değerlendirdi. Bandırma'yı en üst ligde temsil edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yırtımcı, 'Sürdürülebilir bir sportif ve ekonomik yapı oluşturarak Bandırma'yı Türkiye'nin en üst basketbol liginde en iyi şekilde temsil etmeyi ve ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz' dedi.

SALON SÜPER LİG STANDARTLARINA GETİRİLDİ

Yeni sezon öncesinde salonda yapılan yenileme çalışmalarına değinen Yırtımcı; VIP alanları, koltuk düzenlemeleri, ışıklandırma sistemleri ve dijital skorboardların Süper Lig standartlarına uygun hale getirildiğini aktardı. Tesise modern basın ve analiz odalarının da eklendiğini ifade eden Yırtımcı, Basketbol Gençler Ligi (BGL) takımı ile genç yetenekleri Türk basketboluna kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

KULÜBE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR MODELİ

Toplantıda kulübün ekonomik yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ticari projelere de dikkat çekildi. Bordofit, Bandırma Tostu ve Pizza Bulls yatırımlarından elde edilecek gelirlerin doğrudan sportif organizasyonu destekleyeceği ve kulübün uzun vadeli mali yapısına katkı sunacağı belirtildi.

HALUK YILDIRIM: SEZONU İLK 10 İÇERİSİNDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Takımın transfer süreci ve hazırlık dönemi hakkında bilgi veren Genel Menajer Haluk Yıldırım ise Süper Lig'in rekabet seviyesine vurgu yaptı. Öncelikli hedeflerinin lige uyum sağlamak olduğunu belirten Yıldırım, 'Sezonu ilk 10 içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu. Basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından toplantı, salonda yenilenen alanların tanıtımıyla sona erdi. (DHA)