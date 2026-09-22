Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)- 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası mücadelesinde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, kupasını aldı.

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 72-59 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler; 1990, 1991, 1994, 2007, 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarının ardından bu sene de kupanın sahibi oldu. Üst üste 2, toplamda ise 9'uncu kez kupayı müzesine götürdü.

KUPAYI BAKAN BAK VE TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU VERDİ

Sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluk kupasını karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle aldı. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe Tarfinli oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Öte yandan şampiyonluk madalyaları ise İstanbul Valisi Davut Gül ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden tarafından takdim edildi.

EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP) FENERBAHÇE TARFİN'DEN SHIELDS

39'uncu Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP) ise 10 sayı, 6 ribaund, 3 asistlik performansıyla Fenerbahçe Tarfin'den Shavon Shields oldu. ABD'li oyuncu MVP ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Demir'den aldı.

Kupa finalisti Beşiktaş'ta basketbolcular; madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk ve Mustafa Sarımermer, finalist şiltini ise TBF Başkan Vekili Harun Erdenay'ın elinden aldı.