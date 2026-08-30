TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS KORTEJİ

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Köprübaşı'ndan başlayan yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları eşliğinde yürüyen vatandaşlar, marşlar ve sloganlar söyleyerek sahil dolgu alanına kadar ilerledi. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte, Türk bayraklarıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)