Dursun Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde Oltu Yürüyüş Grubu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Allahuekber Dağları'ndaki şehitleri anmak için yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Meçhul Asker Anıtı'na ulaşan grup, burada Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu ve şehitler için dua etti.

Oltu Yürüyüş Grubu üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Allahuekber Dağları'nın İğdeli Mahallesi yaylasında bulunan, şehit torunu İsmet Farızoğlu tarafından yaptırılan Şehit Evi'nde bir araya geldi. Burada yapılan kahvaltının ardından grup, Allahuekber Dağı zirvesinde bulunan Meçhul Asker Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Meçhul Asker Anıtı'na ulaşan grup üyeleri, Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Şehitler için dua eden grup, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

'ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ'

Oltu Yürüyüş Grubu üyesi avukat Muharrem Kalyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekerek, 'Bugün 30 Ağustos 2026. Oltu Yürüyüş Grubu olarak 30 Ağustos'un anlamını yaşatmak için Allahuekber Şehitliği'ne yürümeye geldik. 'Size öyle bir vatan elde ettim ki, kazandım ki artık ebediyen buradasınız' diyen komutan Alparslan'a, bizi bu topraklardan çıkarmak için emperyalist güçlere karşı savaş veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm gazilerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlu olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

Grup üyelerinden Osman Kamacı da 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Allahuekber Dağı'na yürüyüş düzenlediklerini belirterek, 'Gerek buradaki şehitlerimizi anmak gerekse vatan ve millet uğruna canını feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onurumuz olan gazilerimizi şükran ve minnetle selamlıyoruz' dedi. (DHA)