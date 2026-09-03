ANKARA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa Ligue 1 takımlarından Nice forması giyen forvet oyuncusu Victor Orakpo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 20 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Orakpo'nun kiralık transferi konusunda Fransa'nın Nice takımı ile anlaşmaya vardı. Futbola Nijerya'da FC Bako ve VOE Football Academy altyapılarında başlayan genç forvet, gelişimini FC Bayern Global Academy'de sürdürdü. Profesyonel kariyerinde ise Fransa'nın Nice, Montpellier ve Nancy takımlarının formasını giydi. Genç hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 26 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.