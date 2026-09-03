İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig'in 4'üncü haftasında 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.