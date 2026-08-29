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Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

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