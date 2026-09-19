DISPLACED: Bir Kıbrıslı Türk Hikâyesi belgeselinin özel gösterimi ve soru-cevap etkinliği dün akşam Londra'nın merkezindeki Soho Hotel'de, 100'ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, filmin yayınlanmasının üzerinden bir ay geçtikten sonra düzenlendi.

Londra sinema dünyasının önemli mekânlarından biri olan ve uzun yıllardır İngiliz galalarına ev sahipliği yapan Soho Hotel'in özel gösterim salonu; diplomasi, medya, yerel yönetim ve İngiltere'deki Kıbrıs Türk dünyasından gelen tam dolu bir salonu ağırladı.

Gösterime Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan Atılgan ve Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Prof. Dr. Hasan Ulusoy ile birlikte uluslararası basın mensupları, İngiliz belediye meclis üyeleri ve Kıbrıs Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar arasında İngiltere'nin eski İzlanda Büyükelçisi Alp Mehmet ile Imperial College London'da Kanser Biyolojisi Profesörü ve Tıp Fakültesi Bilim Konseyi Başkanı Prof. Mustafa Bilgin Ali Camgöz de yer aldı.

Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve sunucusuyla bir soru-cevap oturumu düzenlendi.

Akşamın açılışını yapan sunucu Mert Ahmet, ekibin bir önceki belgeselleri Offside: The Untold Story of Sports in the TRNC'nin başarısının ardından yeniden yola çıktığını anlattı. Offside, TRT World'de yer bulmuş ve Amazon Prime ile Apple TV üzerinden yayınlanmıştı.

"Kuzey Kıbrıs'ı ve Kıbrıslı Türkleri dünyaya anlatmaya devam etmeden önce geçmişi, tarihi ve bugün burada olabilmemiz için verilen mücadeleleri konuşmamız gerektiği sonucuna vardık."

Yapımcı Eren Ramadan, filmin neden çekildiğini anlattı:

"Kıbrıs'ın hikâyesi, bu ülkede ve Avrupa genelinde neredeyse her zaman tek taraftan anlatılıyor. 1974'te başlıyor; sanki öncesinde hiçbir şey yaşanmamış, sanki ada bir sabah uyanmış ve her şey değişmiş gibi. Kıbrıslı Türkler bundan yıllar, hatta on yıllar önce yerlerinden edildi. Köylerinden, evlerinden koparılıp enklavlara sıkıştırıldılar. Hikâyenin bu kısmı küresel kamuoyuna hiçbir zaman gerçek anlamda ulaşmadı."

"Displaced, hiçbir özür dilemeden Kıbrıs'ın Kıbrıslı Türk tarafının hikâyesidir. Kıbrıs üzerine yapılan pek çok belgesel yalnızca tek bir anlatıyı aktarıyor ya da bizi bir dipnot gibi ele alıyor - sona eklenmiş bir paragraf, denge için konulmuş bir cümle. Bu film öyle değil. Bu, açıkça ve yalın biçimde Kıbrıslı Türklerin hikâyesidir; Kıbrıslı Türkler tarafından, kimseden izin istemeden anlatılmıştır."

Ramadan, filmin ilk ayında YouTube'da 42 bin izlenmeyi aştığını, sosyal medyada ise yüz binlerce kez izlendiğini belirtti ve projenin kişisel bir tarafı olduğunu söyledi: kendi amcası Vedat Esendağ, Mert Ahmet'in dedesi Kemal Ahmet ve Büyükelçi Atılgan'ın amcası Taner Çuvalcıoğlu filmde yer alıyor.

"Bunlar bizim ailelerimiz, bizim hikâyelerimiz. Filmin bu ağırlığı taşımasının sebebi de bu."

Her iki konuşmacı da Freedom and Fairness for Northern Cyprus kampanyasına desteği için teşekkür etti. Ramadan, "Kıbrıslı Türkler elli yıldır dinlenmek yerine hakkında konuşulan bir halk oldu" dedi.

Davetlilerden, mekânda sağlanan QR kodu kullanarak kendi milletvekillerine Kıbrıslı Türklerin süregelen izolasyonuna dair hazır bir mektup göndermeleri istendi.

Film hakkında

DISPLACED: Bir Kıbrıslı Türk Hikâyesi, tamamen o günleri bizzat yaşayanların birinci elden tanıklığıyla anlatılıyor. Film, Kıbrıs Türk halkının adanın tarihindeki en çalkantılı üç on yıl boyunca yaşadıklarını gözler önüne seriyor: 1950'lerden başlayarak, 1960'lar boyunca, 1974'e ve sonrasına. Yurtlarından edilme, kayıp ve direniş temaları etrafında ilerliyor; terk edilen evler, yakılan köyler ve yok edilen geçim kaynakları.

Belgesel; EOKA yıllarına, Aralık 1963'teki Kanlı Noel olaylarına, Larnaka Kayıp Otobüsü'ne, Erenköy kuşatmasına ve Kıbrıslı Türk köylerine yönelik saldırılara değiniyor; ardından 1974'e ve Taşkent ile Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da yaşanan katliamlara uzanıyor; adayı bugün bildiğimiz hâline dönüştüren 1975 nüfus mübadelesi anlaşmasıyla sona eriyor.

Film, Freedom and Fairness for Northern Cyprus kampanyası tarafından desteklenmekte olup kampanyanın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilir.

İzlemek için: https://youtu.be/S0JfaaN6duQ