Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacağı Ferencvaros maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın sahasında oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer maç saatini beklemeye başladı.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA