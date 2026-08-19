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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın sahasında oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer maç saatini beklemeye başladı.

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