Selçuk BAŞAR-Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, 'Bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Sadece Avrupa değil, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek' dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Avantajlı bir skorla deplasmana gitmek istediklerini ifade eden Tekke, 'Öncelikle Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var, bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğumda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip, iyi bir ekipleri var. Yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bütün duygumuzla, takımımızla, heyecanımızla yarına hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim, avantajlı bir skoru alarak deplasmana gitmek' diye konuştu.

'3 KULVARDA YARIŞACAĞIMIZ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ'

Teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa heyecanının takım motivasyonuna etkisini değerlendiren Tekke, 'Oyunculuğumda kazandığım bir yolculuğu çok iyi hatırladığım, hissettiğim, en önemlisi ne kadar zor olduğunu bildiğim bir serüven. Trabzonspor olarak uzun zamandan sonra Avrupa Ligi'ne katılabilme durumunu geçen sene oyuncularımızla beraber başardık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ama şunu da söylememiz lazım; mevcut kadromuzda, kadroyu kurarken ve onu kullanırken doğru ve dikkatli olmamız gerekiyor. Oyuncularıma bunu bilhassa söyledim. Birçok maçta belki oyuncuların bir kısmı değişecek. Çünkü üç kulvarda yarışacağımız bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla Arseniy, Tim, Muçi ve artı belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımızın geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık ritmimizi bulmak için takımın zamana ihtiyacı var. İyi olacağımız kesin. Tüm bunları düşündüğümüzde yarın zor bir karşılaşma oynayacağız. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Sadece Avrupa değil, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Özellikle de bu 4-5 maç' ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN DAHA İYİ OLABİLMESİ İÇİN BİZ BURADAYIZ'

Fatih Tekke, oyun içerisindeki eleştirilere yönelik, 'Benim sancım bitmiyor. Trabzonspor'un teknik adamı olarak 17-18'inci aya doğru yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Ama geçen sene yapılan, sadece geçen sene değil, geldiğimizden bu yana yapılan başarı, ben oyuncularıma da söylüyorum, tamamen onlara ait. Bu arada bizim de yaptığımız ciddi zaman harcama, 7/24 kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabilir diye düşünme, hissetme ve çalışma ve tekrarlarımız bu sene de aynı olacak. Özellikle az önce UEFA Kupası'nı kazanan bir oyuncu olarak söyledim, bu benim normalde kullanacağım bir cümle değil. Büyük ihtimalle benden çok daha iyi bu yolu bilen başkaları olacaktır. Dolayısıyla bu sancıların olması da çok doğal. Trabzon'da yaşamanın, Trabzonspor'da hoca olmanın, teknik adam olmanın, oynamanın bu tip zorlukları var. Bu sadece alışacağınız bir durum. Ama insanız neticesinde. Üzüldüğümüz şeyler çok oluyor, özellikle özel şeylerde. Yoksa oyun içerisinde eleştiriye biz alışığız. Takımımızın bir sene önceki durumu ve şu andaki geldiği duruma baktığımızda, yapılan eleştirilere baktığımızda yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz. İşimizin de bir parçası bu. Burada yapacağımız şey eleştirilerden etkilenmemek ama insan olmamız hasebiyle bazen duygusal olabiliyor ki ben bunu bazen yorgunluk olarak hissediyorum. Dışarıdaki eleştiriler değil ama anlatamadığım, anlatsam da kimsenin görmek istemediği ekibimin harcadığı zamanı. Bu böyle devam edecek, burada devam ettiğimiz sürece. Çünkü Trabzonspor'un biraz daha iyi olabilmesi için ne gerekiyorsa onun için buradayız. Dolayısıyla bu böyle devam edecek' dedi.

'HER MAÇ ZORDUR'

Ferencvaros'un kadro değeri ile rakip takımda özel önlem almayı düşündüğü oyuncu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplandıran Fatih Tekke, Avrupa kupalarında takım değerlerinin sahadaki kaliteyi doğrudan yansıtmadığını söyledi. Tekke, 'Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağımız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Ama şurası bence önemli; 40 milyon euroluk takım dediğinizde veya 150 milyon euroluk takım dediğinizde bu tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil. Avrupa Ligi takımlarının takım olma alışkanlığı, oyun oynama alışkanlıkları ülkemizdeki takımlardan daha fazla ki bunu dün de gördük. Daha önceki Avrupa maçlarında kendi takımımızda gördük, Avrupa Ligi'ne katılan, Avrupa'da maç oynayan Türkiye'deki diğer takımlarımızda gördük. Dolayısıyla her maç zor. Bir de şu tarafı var; işin duygu tarafı ki oyuncularımla da onu paylaştım. Türkiye'deki bir takımın 150 milyon euro oluşu tamamen transferin koşullarıyla alakalı bir şey. Oyuncu gelmiyor, maliyet yükseliyor zaten. Dolayısıyla kalite açısından değerlendirilemez o' açıklamasını yaptı.

'TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ'

Macar ekibinin oyuncularının Avrupa kupalarındaki motivasyonuna da dikkat çeken Tekke, Trabzonspor'un rakibinden daha fazla istemesi gerektiğini belirtti. Ferencvaros'ta iyi oyuncular bulunduğunu da ifade eden Tekke, 'Bilmiyorum ama oynayacağımız rakibin en fazla kazanan oyuncusu ne kadar kazanıyordur mesela. Bunu söylemeye de gerek yok. Belki bizimkilerin üçte biri kadar, bunu söylemem lazım. O oyuncular bu pazarın içerisine girebilmek için yarın ve ikinci maçta ve Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için çok daha fazla isteyecekler. İşte biz daha fazla istemeliyiz. Oyuncularıma bunu söyledim. Biz kalite olarak, isim olarak evet ama o duygunun altında kalırsak hayır. Yani 150 milyon, 40 milyon. Arada 4 kat kalite farkı var denilemez. Bu doğru bir bakış açısı değil. Bu tamamen transferde, dünya futbolundaki koşullarla alakalı bir şey. Dolayısıyla yarın oynayacağımız takımda 3 orta saha, 4 orta saha, 5 orta saha iyi oyuncuları var. Sol tarafta Yusuf diye bir oyuncuları var. Enteresan oyuncu. Savunma iyi. Saygı duyacağımız bir takım. Ama biz de Trabzonspor'uz. Trabzonspor sadece burada değil, sahada her rakibine saygı göstermeli, kendi performansının da en yükseğini göstermeli. Yarın taraftarımızla beraber o coşku, o duyguyla, oyun planlarımızla inşallah onlar ritmik olur. Dediğim gibi ikinci maç için avantajlı bir halde yarın taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu şu an bizde var, inancımız var' diye konuştu.

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