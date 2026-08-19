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Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely'in açıklamaları
Avrupa Gazete
Editör
19.08.2026 - 20:00
Yayınlanma
19.08.2026 - 20:20
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