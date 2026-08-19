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Fenerbahçe ile sözleşmesi süresince Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Fayed, kariyerinin yeni döneminde İtalya Serie A'da mücadele edecek. Sarı-lacivertli kulüp, Omar Fayed'e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 'Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır' denildi.

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, 2023 yılında kadrosuna kattığı Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda İtalya temsilcisi Frosinone Calcio ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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