Bunlar da ilginizi çekebilir

Çorum FK Başkanı Balçık, minik taraftar Göktuğ ile Fenerbahçe-Lyon maçında buluştu

İsmail Kartal: İkinci maça kazanmak için gideceğiz

Oğuz Çetin konuştu! Fenerbahçe yolu yürümeye devam edecek

İstanbul Başakşehir, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)

Turuncu-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasında salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Başakşehir, akşam antrenmanında ise sahada çalışmalarını sürdürdü. Akşam idmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, turnuva oyununun ardından sona erdi.

İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.