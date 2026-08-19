İSTANBUL, (DHA)- BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasında salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Başakşehir, akşam antrenmanında ise sahada çalışmalarını sürdürdü. Akşam idmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, turnuva oyununun ardından sona erdi.
İstanbul Başakşehir, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)
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Kaynak: DHA