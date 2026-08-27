Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- BODRUM'un kadın hentbolundaki gururu Yalıkavakspor tarihi bir başarıya daha imza attı. Daha önce lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Yalıkavakspor, ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak organizasyon tarihine adını yazdırdı. Ankara'da oynanan finalde Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 34-31 mağlup eden Denizin Kızları, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk sahibi oldu. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-18 önde tamamlayan Yalıkavakspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 34-31 galip ayrılarak kupaya uzandı.

Final karşılaşmasının öne çıkan isimlerinden biri Edanur Burhan oldu. Mücadeleyi 8 golle tamamlayan Burhan, ortaya koyduğu performansla maçın oyuncusu seçildi. Yalıkavakspor'da Gülcan Tügel 10, Valeriia Baranik 7, Iuliia Andriichuk 4, Jalisha Vera Maria Loy ve Tuana Akman 2'şer, Michaella Eunice Magba ise 1 gol kaydetti. Yalıkavakspor Başantrenörü Kıvanç Özcan, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Özcan, 'Bu kupayı çok istedik. Oyuncularım sahada son ana kadar büyük bir karakter ve mücadele ortaya koydu' dedi.

KIVANÇ ÖZCAN: KUPA BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Kupayla sezona başlamanın büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Kıvanç Özcan şu şekilde konuştu:

'Sezonun henüz başındayız ve gelişmeye devam edeceğiz ancak böylesine önemli bir kupayla sezona başlamak bizim için çok değerli. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. İlk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonu olarak tarihe geçmek de bu başarıyı bizim için daha özel hale getiriyor. Bize inanan, destek veren ve bu mutluluğu yaşamamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu kupa Yalıkavak'ın, Bodrum'un ve bizi destekleyen herkesin.'

EMİN PALALI: BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ

Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı ise kulübün yıllardır verdiği emeğin önemli bir kupayla daha taçlandığını ifade etti. Çok büyük hayallerle yola çıktıklarını belirten Emin Palalı, 'Yalıkavak'ta büyük hayallerle başlayan bu yolculuğun Cumhurbaşkanlığı Kupası ile taçlanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk kez düzenlenen bu kupanın ilk sahibi olmak, Yalıkavakspor tarihine bırakacağımız çok kıymetli bir başarı. Sahada formamız için son ana kadar mücadele eden bütün oyuncularımızı, başantrenörümüz Kıvanç Özcan'ı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Maçın oyuncusu seçilen Edanur Burhan'ı da ayrıca tebrik ediyorum' dedi.

'BODRUM'A ARMAĞAN OLSUN'

Emin Palalı açıklamasının devamında şu cümleleri kurdu:

'Ancak bu başarı yalnızca sahada kazanılmadı. Yalıkavakspor'un bugünlere gelmesinde emeği olan yöneticilerimize, çalışanlarımıza, sponsorlarımıza, destekçilerimize, taraftarlarımıza ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren Bodrum halkına teşekkür ediyorum. Biz bir Bodrum takımıyız. Bu kupayı Bodrum'a getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk şampiyonluğu Yalıkavak'a ve Bodrum'a armağan olsun. '