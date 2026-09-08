Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta ev alma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada A.B. bacağından yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ü.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce ev alma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar Ü.A. ile A.B. caddede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ü.A., yanında getirdiği tabancayla A.B.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan A.B. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı A.B., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ü.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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