Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tokat-Niksar karayolu İl Merkez İlçesi Yazıbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Niksar ilçesine seyir halinde olan Büşra Yılmaz (33) yönetimindeki 60 AY 763 plakalı otomobil, kavşakta Halil Çetinkaya (83) idaresindeki 60 AP 225 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerden Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer araç sürücüsü Büşra Yılmaz ile araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Yılmaz (50) ve Sahra Yılmaz (13) yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)