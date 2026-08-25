İSTANBUL, (DHA)- TEKNOFEST kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, gençleri insansız hava araçları, yapay zeka, otonom sistemler ve ileri uçuş teknolojileri alanlarında yetkinlik kazanmaya teşvik ediyor. 2018 yılından bu yana düzenlenen yarışmada bu yıl 1.032 takım başvuruda bulunurken, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan 42 takım finale kalmaya hak kazandı. Türkiye'nin yanı sıra Endonezya'dan da finalist takımların yer aldığı yarışmanın finalinin 24-30 Ağustos tarihleri arasında Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların bireysel veya takım halinde katılabildiği Savaşan İHA Yarışması, gençlerin teorik bilgilerini gerçek bir yarışma ortamında uygulamalarına ve insansız hava araçları alanındaki teknik becerilerini geliştirmelerini hedefliyor. En fazla 15 kişiden oluşabilen takımların mücadele ettiği yarışmada bu yıl itibarıyla 5.387 kişi başvuru sürecinde yer aldı. Final aşamasına kalan 42 takım ise 18-56 yaş aralığında, 19 farklı il ve Türkiye ile Endonezya olmak üzere iki farklı ülkeden katılımcılardan oluşuyor.

Yarışmanın temel amacı, İHA'lar arası hava-hava ve hava-kara muharebe senaryolarını kontrollü bir ortamda kurgulayarak gençlerin bu alandaki teknolojilere yönelik bilgi ve deneyimlerini artırmak ve geleceğin insansız hava sistemlerini geliştirebilecek insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamak olarak öne çıkıyor.

YARIŞMACILAR HEM OTONOM KİLİTLENME HEM KAÇINMA ALGORİTMALARI GELİŞTİRECEK

Savaşan İHA Yarışması, 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' olmak üzere iki farklı görevden oluşuyor. Yarışma sırasında İHA'ların aynı anda havada bulunacağı müsabakalarda takımlar, rakip hava araçlarını görüntü üzerinden tespit ederek sanal olarak hedef alacak ve başarılı şekilde kilitlenmeye çalışacak. Fiziksel bir müdahalenin bulunmadığı yarışmada başarı; rakip İHA'lara mümkün olduğunca fazla kez kilitlenmek, aynı zamanda rakiplerin kilitlenmesinden agresif ve başarılı manevralarla kaçınmak üzerinden değerlendirilecek.

Büyük ödülü hedefleyen takımların ise Savaşan İHA görevinin yanı sıra en az bir müsabaka turunda Kamikaze İHA görevini de tamamlaması gerekecek. Yarışma alanında takımların yalnızca rakiplerine karşı mücadele etmesi değil, aynı zamanda sanal olarak oluşturulan hava savunma sistemleri ve sinyal karıştırma bölgelerinden de kaçınması beklenecek.

Takımların ayrıca hava araçlarının yasaklı bölgelere girmesini engelleyecek kaçınma algoritmaları geliştirmesi ve aynı zamanda bu bölgelerin oluşturduğu hava koridorlarında rakiplerine kilitlenme gerçekleştirmesi gerekecek.

Böylece yarışma, katılımcıların yalnızca hava aracı tasarımı konusundaki yeteneklerini değil; yapay zeka, görüntü işleme, otonom karar verme, kontrol-güdüm yazılımları ve sistem mimarisi gibi farklı teknoloji alanlarındaki yetkinliklerini de ortaya koyacak.

DEĞERLENDİRMEDE TASARIM KADAR YAZILIM VE YAPAY ZEKA YETKİNLİĞİ DE ÖNE ÇIKACAK

Yarışmaya katılan takımların performansı, teknik yeterlilik ve tasarım süreçlerinden uçuş kabiliyetlerine kadar farklı aşamalarda değerlendiriliyor. Teknik Yeterlilik Formu, Kritik Tasarım Raporu, Uçuş-Pilot Kanıt Videosu ve Sistem Tanımlama Videoları üzerinden yürütülen değerlendirmelerin ardından finale kalan takımlar, Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda yeteneklerini sergileyecek.

24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek final sürecinde yarışmaların 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması planlanıyor. Finalin ilk gününün tamamı ile ikinci günün 13.00'e kadar olan bölümünde teknik kontrol ve hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecek. Müsabakalar ise başvuru ve kura sürecinin ardından başlayacak. Her gün biri öğleden önce, biri öğleden sonra olmak üzere iki müsabaka yapılması planlanırken, ihtiyaç duyulması halinde günlük müsabaka sayısının üçe çıkarılabilmesi öngörülüyor.

GENÇLERE TOPLAM 1,5 MİLYON TL'LİK ÖDÜL

Savaşan İHA Yarışması'nda dereceye giren takımlar toplam 1,5 milyon TL tutarında ödül alacak. Yarışmada birinci olan takım 600 bin TL, ikinci olan takım 500 bin TL, üçüncü olan takım ise 400 bin TL ödülün sahibi olacak.

Maddi ödüllerin yanı sıra yarışmada farklı teknoloji ve takım yetkinliklerini öne çıkaran prestij ödülleri de verilecek. 'En İyi Takım Ruhu Ödülü', 'En İyi Kontrol-Güdüm Yazılımı Ödülü', 'En İyi Yapay Zeka Teknoloji Uygulamaları Ödülü', 'En İyi Arayüz Yazılımı Ödülü', 'En İyi Aerodinamik Performans Ödülü' ve 'En İyi Sistem Mimarisi' ödülleriyle takımların yalnızca yarışma sonucundaki sıralaması değil, geliştirdikleri teknolojik çözümlerin farklı yönleri de ödüllendirilecek.

Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilecek finalde 42 finalist takım, geliştirdikleri İHA'lar ve teknoloji çözümleriyle gökyüzünde kıyasıya mücadele ederken, aynı zamanda geleceğin otonom hava sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yeteneklerini ortaya koyacak.