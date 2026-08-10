Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yanan araçta sıkışan sürücü İsmail Erdoğdu (71) hayatını kaybetti. Kazada diğer otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçenin Karatepe mevkisi çevre yolunda meydana geldi.Yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda giden İsmail Erdoğdu (71) yönetimimdeki 59 AKF 050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen U.K. yönetimindeki 34 ZOS 79 plakalı otomobille kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, Erdoğdu'nun kullandığı otomobil alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü. Otomobilde sıkışan sürücüsü İsmail Erdoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilde sürücü U.K. ile yanında bulunan D.T.K. (4) isimli çocuk yaralandı. Kazada hayatını kaybeden İsmail Erdoğdu Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 yaralı ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)