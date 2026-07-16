Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 2 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Teknesiyle denize açılan İbrahim Özkan, açıkta karşılaştığı 2 yunusu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, izleyenlere görsel şölen sundu. Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Denize her açıldıklarında yunuslarla karşılaşmadıklarını söyleyen Özkan, 'Yunuslara her zaman denk gelemiyoruz. Bu eşsiz anları kayda almak büyük keyif veriyor. Ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor' dedi. (DHA)
Kaynak: DHA