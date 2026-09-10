Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, taziye ziyareti dönüşü hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Levent Çerçi (41) ve eşi Fatma Çerçi (36) ile çocukları Mustafa (15) ve Büşra Çerçi (12), gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Bozova-Şanlıurfa kara yolunun kırsal Sürme Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kayınvalidesinin taziyesinden dönen Levent Çerçi'nin kullandığı 27 APV 283 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 63 ALA 126 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya döndü. Levent Çerçi kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki eşi Fatma Çerçi ile çocukları Mustafa ve Büşra Çerçi ise kaldırıldıkları Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Fatma Özel (16) ve Ayşegül Çerçi'nin (17) tedavilerinin ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

CENAZELER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Çerçi ailesinin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak Bozova ilçesine götürüldü. Cenazeler, yakınları ve vatandaşlar tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı. Hacı Güli Gül Camii'nde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Levent Çerçi, eşi Fatma Çerçi ve çocukları Mustafa ile Büşra Çerçi, namazın ardından Bozova Kent Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)