Canan İLARSLAN - Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İklim meselesinde artık daha güçlü, daha cesur, daha somut bir siyasi irade ortaya koymanın zamanı geldi de geçmiştir. Burada hep birlikte tüm dünya liderlerini temiz enerjiye, elektrifikasyona bu kapsamda yine yatırım yapılabilir su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye daha fazla kaynak ayırmaya ve bu dönüşümü hızlandıracak ortak bir küresel irade oluşturmaya acilen davet ediyoruz' dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Finans Merkezi tarafından düzenlenen 'COP31 Vizyonundan İklim Eyleminin Finansmanına' temasıyla gerçekleştirilen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, 'Dünya güvenlik konseptini yeniden kurmaktadır. NATO ülkeleri savunma ile bağlantılı yatırımlarını milli gelirlerinin yüzde 5'ine kadar çıkaracak büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Biz benzer ölçekte bir hamleyi iklim güvenliği içinde bekliyoruz. Çünkü savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa, iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zorundayız. İklim meselesinde artık daha güçlü, daha cesur, daha somut bir siyasi irade ortaya koymanın zamanı geldi de geçmiştir. Burada hep birlikte tüm dünya liderlerini temiz enerjiye, elektrifikasyona bu kapsamda yine yatırım yapılabilir su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye daha fazla kaynak ayırmaya ve bu dönüşümü hızlandıracak ortak bir küresel irade oluşturmaya acilen davet ediyoruz' dedi. (DHA)